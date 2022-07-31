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Рианчо: «Абаскаль найдёт верные слова, чтобы настроить на „Оренбург“»

сегодня, 12:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург17:30 Не начался

Экс-рулевой «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о предстоящем матча «красно-белых» с «Оренбургом».

На бумаге «Спартак», безусловно, фаворит матча с «Оренбургом». Другое дело, что им нельзя допустить недооценку соперника. Думаю, Абаскаль найдет верные слова, чтобы настроить команду к игре с «Оренбургом». Команде нужно быть готовыми на все сто процентов.

Чтобы снова не оказаться на 10-м месте, «Спартаку» нельзя недооценивать таких соперников. Нужно запомнить, что маленьких противников не бывает — любой клуб может преподнести неприятный сюрприз.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:16
Рианчо для спартака тоже, что петржела для зенита.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:05
Он уже успел выучить русский мат?
makkie
makkie
сегодня в 13:04
Если Спартак выйдет с мыслями, что победа уже в кармане - то ничего хорошего не выйдет.
Оренбург не лыком шит. А у Спартака есть проблемы с позиционной атакой.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:58
Уж этого соперника обязаны обыгрывать.
Гость
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