Рианчо: «Абаскаль найдёт верные слова, чтобы настроить на „Оренбург“»

Экс-рулевой «Спартака» порассуждал о предстоящем матча «красно-белых» с «Оренбургом».

На бумаге «Спартак», безусловно, фаворит матча с «Оренбургом». Другое дело, что им нельзя допустить недооценку соперника. Думаю, Абаскаль найдет верные слова, чтобы настроить команду к игре с «Оренбургом». Команде нужно быть готовыми на все сто процентов.

Чтобы снова не оказаться на 10-м месте, «Спартаку» нельзя недооценивать таких соперников. Нужно запомнить, что маленьких противников не бывает — любой клуб может преподнести неприятный сюрприз.