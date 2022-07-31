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ПСЖ разгромил «Нант» и взял Суперкубок Франции

сегодня, 22:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

ПСЖ разгромил «Нант» и завоевал Суперкубок Франции (4:0).

Счет открыл Лионель Месси на 22-й минуте, удвоил преимущество Неймар на 45+5-й. На 57-й минуте Серхио Рамос забил третий мяч своей команды, а на 81-й защитник «Нанта» Жан-Шарль Кастеллетто получил прямую красную карточку. Неймар голом с пенальти упрочил положение своей команды на 82-й минуте.

В прошлом году этот трофей выиграл «Лилль», переиграв парижан со счетом 1:0.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 23:35
Целостности 100% не видно было, но однозначно лучше, чем при Поче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 23:24
🤣🤣 жиган лимон,спс , только ЦСКА лучшая аватарка,пусть будет!
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 23:18
Поздравляем! Отличный результат, так держать и удачи в конкурсе!
Предлагаю на время поменять аватарку, например на такую↓ ;)
Elliada
Elliada
сегодня в 23:05
Поздравляю Месси с 41 трофеем. Балласт говорил, что в воскресенье Король сыграет. Он сыграл и забил гол.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:00
Нант даже не соротивлялся!
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