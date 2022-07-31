ПСЖ разгромил «Нант» и взял Суперкубок Франции

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сегодня, 22:56

ПСЖ разгромил «Нант» и завоевал Суперкубок Франции (4:0).

Счет открыл Лионель Месси на 22-й минуте, удвоил преимущество Неймар на 45+5-й. На 57-й минуте Серхио Рамос забил третий мяч своей команды, а на 81-й защитник «Нанта» Жан-Шарль Кастеллетто получил прямую красную карточку. Неймар голом с пенальти упрочил положение своей команды на 82-й минуте.

В прошлом году этот трофей выиграл «Лилль», переиграв парижан со счетом 1:0.