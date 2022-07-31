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«Спартак» разгромил «Оренбург»

сегодня, 19:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).

Счет уже на 2-й минуте открыл футболист «красно-белых» Кристофер Мартинс. Александр Соболев на 12-й удвоил преимущество хозяев, а Квинси Промес забил третий гол москвичей на 38-й минуте. Гости ответили голом Ивана Башича на 55-й минуте. Окончательный счет установил Промес на 90+4-й.

После матча «Спартак» идет в РПЛ на 2-й строчке (7 очков), «Оренбург» расположился на 11-м месте (3 очка).

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Путин007 (раскрыть)
сегодня в 19:44
Надо посмотреть, как Зенит 3 сыграет со Спартаком дома.
makkie
makkie
сегодня в 19:44
Всех болельщиков Спартака с победой!

Были опасения, что Оренбург проведёт матч жизни, но нет... Наверное во многом повлиял быстрый забитый гол. Да и со вторым долго не затягивали. И третий забили до перерыва.
А вот после 3-0 успокоились и пропустили ненужный гол. Хотя могли и обязаны были играть на ноль в этом матче. У Оренбурга и моментов почти не было. Зато у Спартака их было на два-три матча. Счёт мог быть и 7-1 при должной реализации. Но и 4-1 достойный результат. Главное победа!

По персоналиям выделил бы Промеса, Мартинса и Соболева. Вот трио, которое фактически сделало сегодняшний результат. Мозес играл на полуспущенных и с ленцой. Но и этого хватало для контроля мяча. Умяров сыграл хорошо, Зобнин тоже старался. Огорчила разве что игра Рыбуса. Такими темпами он на лавку присядет, а на фланге будет Денисов выходить.

И еще... судя по всему, Абаскаль не сильно рассчитывает на Мишу Игнатова. Играют другие у него. Что ж, тут ничего не попишешь - тренеру виднее. И пока есть результат, никто и слова не скажет. Значит Игнатову нужно ждать своего шанса и пользоваться им. Но пока призрачные надежды...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:43
Спартак был сегодня другим. Сыграли быстро, резко, на скоростях и самое важное. Появилась мысль. Передачи на обострение, точные, быстрые. Конечно соперник уступает в классе, но сколько было матчей, когда Спартак был обязан, но не смог. В общем игра понравилась в исполнение команды. Появилась лёгкость, импровизация в атаке.
Оренбург, все только началось.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:40
На матч премьер жека ловчев раскинулся в кресле и уже начинают отмечать чемпионство.
112910415
112910415
сегодня в 19:39
не расслабляться и дальше !
ABir
ABir
сегодня в 19:39
Уверенная, красивая и заслуженная победа Спартака! Могли конечно и больше забить. Пока полёт нормальный.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 19:39
На классе!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 19:39
Спартак с победой! Эйфории быть не должно - команды из первой пятерки не дадут так долго возиться с мячом.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 19:37
Спартак с Победой!Много транжирим моментов,8шт. должны были забивать.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 19:37
С чем его и поздравляем!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:37
Всех нас Спартаковцев с Победой !!!
Пока футбол Абаскаля мне нравится. Так и дальше играть с желанием и огоньком .
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:36
С отличной победой, Спартачи! Хорошая игра если не брать в расчет хромую реализацию!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:33
Поздравляю болельщиков Спартака с победой
Путин007
Путин007
сегодня в 19:33
Нет Зениту 3 Спартак не по зубам...вангую с зенитом 2(сочи) будет ничейка...ну а основной Зенит снова вынесет Спартак...кстати в том году именно после опуска 7:1 Спартак и посыпался поняв свое место...слишком эмоциональная команда из-за одной барышни во главе...
протон
протон
сегодня в 19:31, ред.
Мои поздравления, заслуженно победили.
Абаскаль просто супер, хотя в него многие не верили!
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