«Спартак» разгромил «Оренбург»

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).
Счет уже на 2-й минуте открыл футболист «красно-белых» Кристофер Мартинс. Александр Соболев на 12-й удвоил преимущество хозяев, а Квинси Промес забил третий гол москвичей на 38-й минуте. Гости ответили голом Ивана Башича на 55-й минуте. Окончательный счет установил Промес на 90+4-й.
После матча «Спартак» идет в РПЛ на 2-й строчке (7 очков), «Оренбург» расположился на 11-м месте (3 очка).
Ранее в туре «Пари НН» и ЦСКА не выявили победителя.
Были опасения, что Оренбург проведёт матч жизни, но нет... Наверное во многом повлиял быстрый забитый гол. Да и со вторым долго не затягивали. И третий забили до перерыва.
А вот после 3-0 успокоились и пропустили ненужный гол. Хотя могли и обязаны были играть на ноль в этом матче. У Оренбурга и моментов почти не было. Зато у Спартака их было на два-три матча. Счёт мог быть и 7-1 при должной реализации. Но и 4-1 достойный результат. Главное победа!
По персоналиям выделил бы Промеса, Мартинса и Соболева. Вот трио, которое фактически сделало сегодняшний результат. Мозес играл на полуспущенных и с ленцой. Но и этого хватало для контроля мяча. Умяров сыграл хорошо, Зобнин тоже старался. Огорчила разве что игра Рыбуса. Такими темпами он на лавку присядет, а на фланге будет Денисов выходить.
И еще... судя по всему, Абаскаль не сильно рассчитывает на Мишу Игнатова. Играют другие у него. Что ж, тут ничего не попишешь - тренеру виднее. И пока есть результат, никто и слова не скажет. Значит Игнатову нужно ждать своего шанса и пользоваться им. Но пока призрачные надежды...
Были опасения, что Оренбург проведёт матч жизни, но нет... Наверное во многом повлиял быстрый забитый гол. Да и со вторым долго не затягивали. И третий забили до перерыва.
А вот после 3-0 успокоились и пропустили ненужный гол. Хотя могли и обязаны были играть на ноль в этом матче. У Оренбурга и моментов почти не было. Зато у Спартака их было на два-три матча. Счёт мог быть и 7-1 при должной реализации. Но и 4-1 достойный результат. Главное победа!
По персоналиям выделил бы Промеса, Мартинса и Соболева. Вот трио, которое фактически сделало сегодняшний результат. Мозес играл на полуспущенных и с ленцой. Но и этого хватало для контроля мяча. Умяров сыграл хорошо, Зобнин тоже старался. Огорчила разве что игра Рыбуса. Такими темпами он на лавку присядет, а на фланге будет Денисов выходить.
И еще... судя по всему, Абаскаль не сильно рассчитывает на Мишу Игнатова. Играют другие у него. Что ж, тут ничего не попишешь - тренеру виднее. И пока есть результат, никто и слова не скажет. Значит Игнатову нужно ждать своего шанса и пользоваться им. Но пока призрачные надежды...
Оренбург, все только началось.
Оренбург, все только началось.
Пока футбол Абаскаля мне нравится. Так и дальше играть с желанием и огоньком .
Пока футбол Абаскаля мне нравится. Так и дальше играть с желанием и огоньком .
Абаскаль просто супер, хотя в него многие не верили!
Абаскаль просто супер, хотя в него многие не верили!