«Спартак» разгромил «Оренбург»

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сегодня, 19:30

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).

Счет уже на 2-й минуте открыл футболист «красно-белых» Кристофер Мартинс. Александр Соболев на 12-й удвоил преимущество хозяев, а Квинси Промес забил третий гол москвичей на 38-й минуте. Гости ответили голом Ивана Башича на 55-й минуте. Окончательный счет установил Промес на 90+4-й.

После матча «Спартак» идет в РПЛ на 2-й строчке (7 очков), «Оренбург» расположился на 11-м месте (3 очка).