ЦСКА упустил победу над «Пари НН» в матче РПЛ

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сегодня, 16:55

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА сыграли вничью — 2:2.

На 14-й минуте счет во встрече открыл форвард армейцев Федор Чалов, а на 22-й преимущество гостей увеличил хавбек Константин Кучаев. Во втором тайме форвард нижегородцев Тимур Сулейманов оформил дубль, забив на 60-й и 85-й минутах.