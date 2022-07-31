ЦСКА упустил победу над «Пари НН» в матче РПЛ

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА сыграли вничью — 2:2.
На 14-й минуте счет во встрече открыл форвард армейцев Федор Чалов, а на 22-й преимущество гостей увеличил хавбек Константин Кучаев. Во втором тайме форвард нижегородцев Тимур Сулейманов оформил дубль, забив на 60-й и 85-й минутах.
В турнирной таблице ЦСКА идет на 2-м месте (7 очков), «Пари НН» — на 13-й строчке (2).
Порадовали КуЧаловы, при ВВФ стали забивать. Хороший матч для разбора тренеру. Лучший в ЦСКА Карраскаль.
Порадовали КуЧаловы, при ВВФ стали забивать. Хороший матч для разбора тренеру. Лучший в ЦСКА Карраскаль.
В любом случае НН молодцы.
В любом случае НН молодцы.