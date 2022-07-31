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ЦСКА упустил победу над «Пари НН» в матче РПЛ

сегодня, 16:55
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА сыграли вничью — 2:2.

На 14-й минуте счет во встрече открыл форвард армейцев Федор Чалов, а на 22-й преимущество гостей увеличил хавбек Константин Кучаев. Во втором тайме форвард нижегородцев Тимур Сулейманов оформил дубль, забив на 60-й и 85-й минутах.

В турнирной таблице ЦСКА идет на 2-м месте (7 очков), «Пари НН» — на 13-й строчке (2).

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 17:43
Если судить по комментаторам, то ЦСКА выиграл игру уже после второго гола. Но получился конфуз - НН был не согласен с комментаторами..))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:25
Ай да Нижний, Ай да молодцы!
Capral
Capral ответ Strashniy (раскрыть)
сегодня в 17:21
Ну зачем же Вы так Оренбург обижаете?
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 17:19
Правильно! Нельзя так голевые моменты транжирить!
Strashniy
Strashniy
сегодня в 17:19
Уровень Заболотного - команда Оренбург. Скоро он там и будет.
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 17:18
Что вы все носитесь с этим Карраскалем? Суеты много, толку мало. Нет в нём фундаментальной основательности. Что он сегодня полезного сделал? Да НИЧЕГО!
XL-965
XL-965
сегодня в 17:18
Заболотный какое же это дно, он не соответствует уровню ни сборной, ни ЦСКА.
isamsn
isamsn
сегодня в 17:16
Забив 5 мячей в первом тайме, ничего бы не упустили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:15, ред.
Если бы не Акинфеев могли бы и проиграть. М. Гайич -- привоз матча,
Порадовали КуЧаловы, при ВВФ стали забивать. Хороший матч для разбора тренеру. Лучший в ЦСКА Карраскаль.
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:13
После первых двух матчей речи были иные.
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
сегодня в 17:11
Не упустил, а был переигран НН во втором тайме. Просто в защите у игроков перестали трястись коленки и подарков коням не делали.
Capral
Capral
сегодня в 17:10
Рано радуетесь, коршуны. Хотите заклевать Федотова?! Ничего у вас не получится. Этот Человек- еще докажет свою тренерскую состоятельность!!! А неудачные игры, бывают даже у великих....
bratskij
bratskij ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:10
Согласен. Эта троица просто кладезь тупорылости и непрофессионализма, а по русски они просто деревяшки безногие.
протон
протон
сегодня в 17:09
в матче Кубка PARI Премьер. ведь ЦСКА проиграл НН
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:08
Пока в команде остаются Обляков, Чалов и вдобавок Заболотный, ни один тренер не сможет построить команду, любой эпизод, любая атака на них заканчивается потерей мяча.
протон
протон
сегодня в 17:08
Предполагал что будет ничья.
cska1948
cska1948
сегодня в 17:06
Чалов, Медина - вы пижоны! Такие моменты растранжирили!
zq8k86d9bnad
zq8k86d9bnad
сегодня в 17:06
цска даже для борьбы за второе место пока не пригодна.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 17:06, ред.
Судя по тому что армейцы за год по 4 тренера меняют, что то мне подсказывает что Федотову осталось недолго!
альсато
альсато
сегодня в 17:05
что значит упустил?...Упустил-это когда рыбу руками ловишь)))))..после следующего тура-будет объявлен конкурс на должность ПСИХОЛОГА в Армейском клубе!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:04
Тренерское поражение ,зачем нужно было Заболотного выпускать?Перехвалили Федотова,не настроил команду в перерыве+неудачные ненужные замены.
Capral
Capral
сегодня в 17:04
Первый тревожный звоночек для ЦСКА, но не смертельный. Весь первый тайм опорная зона ЦСКА играла с ошибками, в штрафной было неспокойно. В итоге ничья, которая безусловно даст пищу для размышлений ГТ ЦСКА. Заболтный- это конечно нечто... Паниковать не стоит, но, эта игра показала, что на сегодняшний день у Зенита соперников нет. Впрочем, подождем до очной встречи....
Kolenok
Kolenok
сегодня в 17:02
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 17:02
    Мешкову спасибо скажите! Хотя я думаю что он это "спасибо" от Гинера сейчас пересчитывает!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 17:01
    Горожане ПАРИжане упустили победу над ЦСКА во втором тайме.
    kaktus903
    kaktus903
    сегодня в 17:01
      DAD81
      DAD81
      сегодня в 17:00
      Тренерское поражение. И это реально, поражение.
      antant1
      antant1
      сегодня в 16:59
      Мда..а я после 0-2 перестал смотреть, думал уже все ясно)
      AlanW 1
      AlanW 1
      сегодня в 16:59
      ЦСКА вслед за Динамо, тоже после 0-2, упускают победу. Толи нехватает концентрации, толи два гола дают ложную уверенность в победе.
      В любом случае НН молодцы.
      Evilhuman
      Evilhuman
      сегодня в 16:59
      НН был лучше
      Гость
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