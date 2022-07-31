«Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» не отстаёт. Протокол 3-го тура РПЛ

«Урал» — «Краснодар» 1:3
Голы: Каштанов Алексей 90+1 — Бородин Сергей 28, Сперцян Эдуард 59 (пенальти), Сперцян Эдуард 74 (пенальти)
«Факел» — «Динамо» 3:3
Голы: Гонгадзе Георгий 46, Акбашев Роман 47, Альшин Ильнур 86 — Смолов Федор 26 (пенальти), Смолов Федор 44, Черов Василий 48 (автогол)
«Зенит» — «Локомотив» 5:0
Голы: Вендел 64, Клаудиньо 76, Сергеев Иван 80, Бакаев Зелимхан 90+1 (пенальти), Сергеев Иван 90+3
«Сочи» — «Ахмат» 2:1
Голы: Нобоа Кристиан 20 (пенальти), Нобоа Кристиан 49 — Трошечкин Александр 61
«Пари НН» — «ЦСКА» 2:2
Голы: Сулейманов Тимур 60, Сулейманов Тимур 85 — Чалов Фёдор 15, Кучаев Константин 22
«Крылья Советов» — «Торпедо» 1:1
Голы: Шитов Владислав 67 — Караев Давид 19
«Спартак» — «Оренбург» 4:1
Голы: Мартинс Кристофер 2, Соболев Александр 12, Промес Квинси 38, Промес Квинси 90+4 — Башич Иван 55
«Ростов» — «Химки» 1:0
Гол: Комличенко Николай 40