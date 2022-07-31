Колыванов: «Надеюсь, что главный тренер „Торино“ даст Миранчуку шанс»

Бывший игрок «Болоньи» высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» в «Торино».

Миранчук играл по пять игр за сезон в «Аталанте». Ему сейчас 26 лет. Это тот возраст, когда надо начинать играть. Надеюсь, что главный тренер «Торино» даст Алексею шанс, потому что он все-таки хороший и качественный футболист. В «Аталанте» была большая конкуренция, поэтому было тяжело.