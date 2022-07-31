Колыванов: «Надеюсь, что главный тренер „Торино“ даст Миранчуку шанс»

Бывший игрок «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
Миранчук играл по пять игр за сезон в «Аталанте». Ему сейчас 26 лет. Это тот возраст, когда надо начинать играть. Надеюсь, что главный тренер «Торино» даст Алексею шанс, потому что он все-таки хороший и качественный футболист. В «Аталанте» была большая конкуренция, поэтому было тяжело.
Все зависит от того, как он сыграет первые матчи. В РПЛ он всегда успеет вернуться, пусть попробует свои силы в Европе. «Торино» – серьезная команда, не как «Ювентус», но тоже имеет хороших игроков. Может, ему лучше начать играть в такой команде.