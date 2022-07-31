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Кечинов: «Было видно, что „Спартак“ спокойно доведёт матч до победы»

сегодня, 20:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов охарактеризовал победу «красно-белых» в матче РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

«Спартак» был гораздо сильнее своего соперника. Быстрый гол предопределил итоговый результат. В первом тайме был сделан результат: 3:0 — без шансов.

Во втором тайме «Спартак» успокоился, начал играть по счёту. «Оренбург» встрепенулся, забил гол, но не более. Было видно, что «Спартак» спокойно доведёт матч до победы. В конце опять прибавил, были моменты. В итоге разгромная победа, и всё по делу. «Спартак» был сильнее «Оренбурга».

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