Канчельскис: «„Спартак“ — молодцы, победили по делу»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» в РПЛ (4:1).

«Спартак» — молодцы, победили по делу. «Оренбург» играл в силу своих возможностей и не смог противостоять москвичам. Но надо будет посмотреть, как «красно-белые» будут играть против серьёзного соперника. Очки капают в копилку, но посмотрите, с кем они играли. Победили «Краснодар», в котором играют молодые ребята и состав не тот, что был раньше. Обыграли «Оренбург», который только вышел в РПЛ . Сыграли вничью с «Ахматом», но с ними всем командам сложно играть, особенно в Грозном. Рано ещё говорить о какой-то конкуренции с «Зенитом», сыграно всего три тура, а у «Спартака» серьёзные соперники ещё впереди. В данном случае важна стабильность.