Почеттино: «Мбаппе займёт место Месси в качестве „короля футбола“»

Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что в скором времени нападающий парижан Килиан Мбаппе станет новым «королём футбола».
Для меня Лео Месси — лучший игрок в мире. Нет никаких сомнений. Впоследствии становится ясно, что Мбаппе является кандидатом, чтобы стать новым «королём футбола». Ещё есть Неймар, который для меня также является одним из лучших игроков в мире.
"Мбаппе займет в истории место Месси. Или Неймара".
"Мбаппе займет в истории место Месси. Или Неймара".
Его не отменил никто.
Месси может быть капризной фрейлиной
Его не отменил никто.
Месси может быть капризной фрейлиной