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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Почеттино: «Мбаппе займёт место Месси в качестве „короля футбола“»

сегодня, 18:58

Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что в скором времени нападающий парижан Килиан Мбаппе станет новым «королём футбола».

Для меня Лео Месси — лучший игрок в мире. Нет никаких сомнений. Впоследствии становится ясно, что Мбаппе является кандидатом, чтобы стать новым «королём футбола». Ещё есть Неймар, который для меня также является одним из лучших игроков в мире.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 19:18
Ну и выложили бы в заголовке полностью:
"Мбаппе займет в истории место Месси. Или Неймара".
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:17
Титул нужно заслужить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:15
Это просто смешно
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:14
Король это Пеле.
Его не отменил никто.
Месси может быть капризной фрейлиной
zebr6kq6t8am
zebr6kq6t8am
сегодня в 19:07
посмотрим, на Азара тоже были большие надежды...
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