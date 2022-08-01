Почеттино: «Мбаппе займёт место Месси в качестве „короля футбола“»

Бывший главный тренер ПСЖ считает, что в скором времени нападающий парижан станет новым «королём футбола».

Для меня Лео Месси — лучший игрок в мире. Нет никаких сомнений. Впоследствии становится ясно, что Мбаппе является кандидатом, чтобы стать новым «королём футбола». Ещё есть Неймар, который для меня также является одним из лучших игроков в мире.