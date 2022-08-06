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Гендиректор «Спартака» Мележиков может покинуть клуб

сегодня, 12:51

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть клуб. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», компания «Лукойл» хочет видеть на этом посту своего человека.

«Возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с большим авторитетом в футбольных кругах.

И это, скорее всего, будет не Ашот Хачатурянц, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в „Спартаке“. А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в главном клубе страны», – говорится в сообщении.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:54
Один из самых не стабильных клубов. Тренеры и администраторы меняются с калейдоскопической быстротой, как можно ждать стабильно хороших результатов?
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