Гендиректор «Спартака» Мележиков может покинуть клуб

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сегодня, 12:51

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть клуб. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», компания «Лукойл» хочет видеть на этом посту своего человека.

«Возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с большим авторитетом в футбольных кругах.

И это, скорее всего, будет не Ашот Хачатурянц, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в „Спартаке“. А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в главном клубе страны», – говорится в сообщении.