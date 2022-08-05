В «Спартаке» водят фанатов за нос. Федун может уйти, но остаться

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сегодня, 10:49

Очередная история с дымком скандальности.

Федун и Салихова могут управлять на расстоянии

Могли читать, что Леонид, Зарема и их общие дети уезжают. Ничего нового, Салихова уже жила в Европе. Реальный сценарий, ведь еще один человек из «Спартака», покинувший управляющий пост в «Лукойле», может оказаться в теплых краях за границей. А у Федуна в наличии железная причина пожить в Швейцарии, Австрии или Германии. Раньше отправлялся в центральную Европу для лечения, о чем рассказывала его супруга.

Значит ли физическое отсутствие Федуна, что больше не управляет «Спартаком»? Интересный вопрос. Чех и Грановская работали на «Челси» из Лондона, когда туда был закрыт путь Абрамовичу. В то время «Челси» выигрывал Лигу чемпионов без владельца поблизости. Американские боссы «Ливерпуля» живут за океаном, что не мешает Клоппу побеждать.

Отсутствие Федуна и Салиховой в Москве не означает, что не будут влиять. Раньше у «Спартака» были разные директора – спортивные и генеральные, и их наличие, независимо от статуса, Цорн это или Асхабадзе, Каттани или Мележиков, не влияло на восприятие клуба. «Спартак» давно стал конторой имени Федуна. Увольнять тренеров можно с берегов Женевского озера, как и приказывать не дышать.

Шумиха вызвана борьбой за контроль над деньгами

Хитрецы обожают вмешиваться, даже когда бюджет намного меньше, чем у «Спартака». Хороший пример – суд над бывшим генеральным директором академии «Чертаново» Николаем Лариным. Подсудимый признает наличие «мертвых душ», причем объясняет это просто: полученные деньги от завышения количества учащихся тратились на тренеров. Чтобы их зарплаты в Москве не были хуже, чем у уборщиков, а такие истории тоже бывают в детском и юношеском футболе.

По закону Ларин неправ, нужно наказать. По факту, кто стоял за всей схемой – загадка. В суде оказался один человек, а когда пропадали миллиарды в РПЛ , то подсудимых не было. У Федуна ситуация двоякая. С одной стороны «Лукойл» — частная компания, а с другой — это нефть-кормилица, которая такое же народное достояние, как и газ. Вот только разговоры, будто «Спартак» был финансово выгодным, оставьте наивным. Владельцы клуба без шуток выбросили много миллиардов рублей.

Но это выбор взрослых мужчин, жалеть Федуна из-за этого никто не станет. А вот шумиха вокруг его ухода выгодна. Сейчас будут делить мясо одичавшего кабана, который раньше был главным в деревне с трофеями, а потом убежал в лес, изредка возвращаясь в цивилизацию. Многие хотят управлять «Спартаком» — Хачатурянц, семья Прядкиных, даже Мостовой просился тренером, не имея лицензии.

Волноваться нужно из-за бюджета и позиции Абаскаля

Гильермо настолько молодой, что без труда найдет новый клуб, независимо от конечных результатов «Спартака». Успех упростит ему поиски, на данном этапе его задачи и мечты команды совпадают – прогрессировать. Но посмотрите на мир глазами Абаскаля. Попал в клуб, который не сыграет в еврокубках, а это важно для становления команды. Успех в Лиге Европы в прошлом сезоне скажется на результатах в этом, вот увидите. Позитивный опыт игры на пределе важен, «Спартак» его получил.

Абаскаль пришел в команду с не худшим составом в РПЛ , но летом не получил такого количества новичков, как Федотов в ЦСКА . Лучший спортивный директор «Спартака» по версии Федуна – Каттани, неожиданно ушел. Якобы предложил защитника, а в ответ услышал, что трансферов больше не будет. Свободный агент Рыбус и Зиньковский за 3.2 млн евро были единственными усилениями, помимо выкупленного у «Янг Бойз» Мартинса Перейры. Уже живут по средствам?

Если сейчас Абаскаль видит, что Федун и Салихова уходят, не желая этого, то вряд ли останется надолого. В «Спартаке» молчат, как изменение финансового состояния владельцев скажется на деятельности клуба. Контракты заключали, исходя из старого бюджета. Теперь же под санкциями. Абаскаль может поинтересоваться у боссов, будут ли у «Спартака» деньги? Если ответ не покажется ему искренним или развернутым, испанец уйдет, а это возвращение в стартовую точку.

Худший вариант – «Спартак» в руках тех, кто хочет навредить

Есть несколько реальных сценариев того, что может случиться со «Спартаком». Худший – уход Алекперова и Федуна из клуба нужен, чтобы «красно-белые» никогда не стали конкурентом. Когда речь о комбинации решений, чтобы сделать «младшим братом», то результат обеспечить сложно, но глупо не попытаться? Но это худший сценарий. Есть нейтральный – Федун отойдет на несколько шагов, будет новый управляющий, но решения примут в семье.

Еще можем заглянуть за облака в мир фантазий. Только там уход Федуна приводит к заходу гениев-технократов, которые ставят идеальных менеджеров, а те превращают «Спартак» в чемпиона спустя короткий отрезок времени. Вот только таких менеджеров в РПЛ не воспитали, ведь рынка не было. А без него нет конкуренции, людей набирали по знакомству. Даже Абаскаля нашел Каттани, а итальянца пригласили через непонятных южан вокруг Салиховой.

«Спартаку» давно пора работать грамотно, современно и использовать на полную мощь имеющиеся ресурсы. Вот только за всей шумихой о Федуне «красно-белые» могут прятать один простой факт. Если Леонид Арнольдович, как и другой совладелец «Спартака», больше не главные в компании-спонсоре, то кто сказал, что вопросы объемов финансирования решают именно они? Ключевая проблема клуба — совладельцы крупного международного гиганта вдруг ушли на пенсию.

Без нефти за спиной их позиции более уязвимы. Если кому-то нужен «Спартак» — не обязательно этот кто-то идет с добрыми намерениями, то Федуна в клубе реально не будет. Хотя версия, что мастера скандалов раскрутили истерию, чтобы выйти из-под обстрела фанатов, формально убравшись из совета директоров, но управлять Хачатурянцем на расстоянии — тоже рабочая схема. Водят за нос. Пресс-атташе «Спартака» ни разу четко не заявил, что Федун точно остается.