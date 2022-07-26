Федун назвал «бредом» уход из «Спартака». А технократы обещают порядок

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сегодня, 19:03

«Лукойл» заберет клуб, который оценивали в миллиард евро?

Уход Алекперова и Федуна читается

Частные компании такие самостоятельные, просто ужас. Сначала один совладелец «Спартака» оставил высокий пост. Потом другой вышел на пенсию. А речь об акционерном обществе. Немного напоминает, как Галицкий отдал бизнес всей жизни в обмен на пару миллиардов евро, а не оставил компанию любимой кошке или детям, как обычный миллиардер. Так что у «Спартака» возможны перемены, и дело не в санкциях, как с недавней сменой владельцев ЦСКА .

В «красно-белом» случае менеджмент «Лукойла», хотя в компании большим футболом интересуется один человек, заберет бразды правления. Разумеется, Федун назвал информацию «бредом». Вот только после первых инсайдов об уходе глава пресс-службы клуба Зеленов ничего не опровергал. Наоборот намекнул на исход: мол, уход Федуна зависит лично от Леонида Арнольдовича. Сделаем вид, что поверили? Ну, тогда надо верить, что Гинер сохранил ЦСКА .

Судачат, что «Лукойл» поставит главой совета директоров клуба Александра Матыцына. В идеале фанаты «Спартака» получат менеджера, который понятия не имеет о футболе, но изменит структуру управления. «Спартак» хорошенько побросало, у двух Федунов и Салиховой проскакивали недели, когда каждый день оказывался пятницей. Чехарда среди менеджеров, персонала и тренеров завела к поражениям на постоянной основе с горькой цикличностью и лишь парочкой трофейных исключений.

Нового спонсора вряд ли стоит не ждать

Нет, уход Федуна не значит, что у «Спартака» все сложится идеально. Например, отсутствие трансферов сейчас может быть связано как раз с тем, что Леонид Арнольдович, раз его просят уйти на пенсию из клуба, не вкладывает личные средства. Параллельно «Лукойл» понятия не имеет, сколько денег достаточно для нормальной жизни «красно-белых». Не исключено, что будет оптимизация бюджета, расходы в ближайшие годы существенно сократят.

Глобальная история личных трат Федуна на «Спартак» печальная. Нефтяник поделился с клубом деньгами, которые его коллеги-миллиардеры держат на счетах в швейцарских и американских банках. Здесь средства запустили в футбол, но отдачи мало. Лучше так, чем тратить строго бюджетные деньги, причем без контроля и отчетности, но результат спорный. У «Спартака» мало ценных игроков, а стадион никогда себя не окупит, как и арена «Краснодара».

Можно не ждать спасителя на вертолете? В теории Абрамович мог зайти в российский футбол, но будь у него желание – давно приобрел тот или иной клуб. Сейчас «Спартак» учится жить в новых реалиях. Народной кормилицей остается нефть, не газ всему голова. От цен на марку «Urals» зависит экономика. По меркам футбола «Лукойл» неприлично богатый, работает в разных частях света, но у компании стало больше приключений. Вряд ли легко найдут для «Спартака» покупателя, тем более, надежного.

Начали нормально, но нужен менеджер

Говорят, у Мележикова будет больше полномочий. Посмотрим, важнее спортивный директор, а Каттани вернулся в ПСЖ , покинул «Спартак». Правильно сделал, его могли убрать будущие боссы. Также у «Спартака» запутанные отношения с агентами, вернее, самым известным из них. У клуба нет стратегии развития. Это не команда, которая прокачивает толковых игроков, на чем зарабатывает. Также нет денег на покупных чемпионов, как и мастерства их найти.

В «Спартак» не рвутся лучшие молодые игроки страны. Например, Бакаев предпочел скамейку «Зенита» возможности сыграть в знакомой команде с новым молодым тренером. Абаскаль стартовал с крупного поражения, его подставил Рыбус в первом туре РПЛ , но во втором обыграли «Краснодар». Снова говорили о судействе после стартовых матчей, но пора бы вывести футбол на первый план. Возможно, ради этого и нужно, чтобы Федуна не было на посту главы совета директоров.

Не каждый футбольный руководитель так часто мелькает на первых полосах, как семья владельцев «Спартака». Возможно, даже лучше, если в клубе появятся люди, которые будут молча наводить порядок. Есть большие сомнения в их квалификации, но новому главе совета директоров полезно будет изучить опыт каждой команды, которая добивалась успеха, не имея бюджета «Зенита», чтобы купить чемпионский состав, а не собрать по крупицам.

Клубу выгоднее продажа, а не смена власти

«Сочи» держался на скаутах и тренере. ЦСКА чуть раньше зависел от правильных решений Гинера и Бабаева. «Спартак» работал с окружением Карреры и короткое время делами управлял Жирков, не имеющий отношения к футболу. Возможно, такая система лучше? Но людям из «Лукойла» важно четко объяснить фанатам смысл перемен. Клуб вроде бы частный, но и нефтянная компания частная, а ее владельцы уже ушли на пенсию, это ли не бред в мире бизнеса?

Похоже, Леониду Арнольдовичу не позволят сконцентрироваться на делах «Спартака». Он не аналог Галицкого. Тому дали миллиарды и не вмешиваются в работу его любимого «Краснодара». Федун однозначно не любимец «спартаковской» публики. Но будет ли «Спартаку» лучше в руках далеких от игры безымянных представителей известной корпорации? ЦСКА больше не семья и семь лет без чемпионства. «Локомотив» с представителями РЖД не развил успех.

А «Динамо» как раз выбрало футбольных менеджеров. «Спартаку» нужен свой Бувач, чтобы Абаскаля не сожрали. Людям из «Лукойла» в последний раз отказывали в восьмидесятых годах прошлого века. Федун тоже не был идеальным футбольным менеджером, неудачно делегировал полномочия случайным персонам, часто их тасуя. Но новая эра в истории «Спартака» тоже опасная. Люди из бизнеса уже демонстрировали нулевое понимание футбола.

Идеальной стала бы продажа клуба богачу с командой профессионалов. И такого человека нет. Федун, скорее всего, уйдет, а новые боссы «Лукойла» — бездушной машины, вроде «Газпрома», ВЭБ , ВТБ или РЖД , зайдут. В этом списке за каждой компанией есть конкретные люди с амбициями, но у «Лукойла» таковыми были Федун и Алекперов. Теперь оба — пенсионеры. Будет ли у нефтяной корпорации желание через год или два вкладывать сотни миллионов евро в «Спартак»?