Стали известны новые правила и ограничения Эрика тен Хага в МЮ

Стало известно, какие правила и ограничения главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ввел для игроков команды.
При новом наставнике футболистам будет запрещено употреблять алкоголь в течение недель, когда есть матчи. В случае опоздания на собрание команды, обед или тренировку будут оштрафованы как игроки, так и другие сотрудники клуба. Во время еды будет запрещено использовать мобильные телефоны, подобную меру в своей команде также ввел наставник ПСЖ Кристоф Гальтье. Футболистов призывают употреблять в пищу блюда, приготовленные в клубной столовой, а не личным поваром. Помимо этого, тен Хаг настаивает на регулярной проверке индекса массы тела игроков, чтобы убедиться в их оптимальной форме для выполнения задач клуба.
В прошлом сезоне АПЛ МЮ занял 6-е место.
Даже если игрок будет соблюдать режим питания, наверное есть и другие тесты которые игрок должен пройти для игры в стартовом составе.
Даже если игрок будет соблюдать режим питания, наверное есть и другие тесты которые игрок должен пройти для игры в стартовом составе.