Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Стали известны новые правила и ограничения Эрика тен Хага в МЮ

21 июля 2022, 16:14

Стало известно, какие правила и ограничения главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ввел для игроков команды.

При новом наставнике футболистам будет запрещено употреблять алкоголь в течение недель, когда есть матчи. В случае опоздания на собрание команды, обед или тренировку будут оштрафованы как игроки, так и другие сотрудники клуба. Во время еды будет запрещено использовать мобильные телефоны, подобную меру в своей команде также ввел наставник ПСЖ Кристоф Гальтье. Футболистов призывают употреблять в пищу блюда, приготовленные в клубной столовой, а не личным поваром. Помимо этого, тен Хаг настаивает на регулярной проверке индекса массы тела игроков, чтобы убедиться в их оптимальной форме для выполнения задач клуба.

В прошлом сезоне АПЛ МЮ занял 6-е место.

Все новости
СлухиИгрокам ПСЖ запретили пользоваться телефоном во время еды
21 июля
СлухиВ совет директоров «Спартака» могут войти два представителя «Лукойла»
18 июля
«Устал комментировать бред». Федун — о смене руководства в «Спартаке»
12 июля
В «Спартаке» отреагировали на слухи о смене руководства клуба
12 июля
СлухиВице-президент «Лукойла» может стать руководителем «Спартака»
12 июля
Клубы РПЛ проголосовали за создание нового турнира. Отвечаем на главные вопросы о Кубке Лиги
06 июляМаксим Тарасов в блоге Забыли спроситьКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ kovalev-barin (раскрыть)
21 июля в 19:39, ред.
Конечно тут можно строить разные гипотезы, но кажется Тен Хаг пытается что-то изменить в команде к лучшему и возможно он хочет взять опыт Конте и Гальтье в этом вопросе. Но все таки их главный успех тактический, а пока у Тен Хага все упирается в столовую и как лучше употреблять пищу. Все таки у Конте и Гальтье вопрос питания является вопросом больше дополнительным, чем главным. Любому спортсмену нужны калории, чем больше нагрузок, тем больше нужно питаться и желательно употреблять больше сахара, растительных и молочных жиров и яиц, иначе мозг и организм будет истощен. А тут если поставить ограничение кто-то вообще может потерять сознание. Вообще это вопрос частный, тонкий и индивидуальный, тренер может подойти к нему поверхностно, а основная задача у тренера тактическая. Да и общаться можно в парке или в ресторане. Не думаю что Тен Хаг когда начнётся сезон будет уделать больше внимания этому. Главное скорее всего чтобы лишнего веса не было у футболиста или истощения от недостаточно хорошего питания. Просто физически Тен Хаг не сможет всем этим заниматься, если конечно он будет разбирать соперника тактически и готовить свою команду.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Viduka (раскрыть)
21 июля в 19:22, ред.
Мне всегда кажется что ему нужно набрать немного веса )
Но смысл в том что организм у каждого индивидуален, если Тен Хаг будет отвлекаться на этом, где есть свои специалисты, то он полностью погрузится в эту философию и совсем забудет о своей компетенции )
Viduka
Viduka ответ Бык без трезубца (раскрыть)
21 июля в 17:23
Де Хеа достаточно набрал со времен перехода из Атлетико, больше нет смысла, поскольку попросту ухудшится ряд показателей, вроде той же прыгучести:)
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Бык без трезубца (раскрыть)
21 июля в 17:03
Я так понимаю, что это даже скорее сделано не в целях контроля веса, а чтобы объединить команду. Поэтому и добавлен запрет на телефоны. Так, соответственно, могут больше времени проводить вместе и общаться, соответственно, лучше понимать друг друга.

Но это - лишь мои мысли по данному поводу, а не утверждение
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ monah-10 (раскрыть)
21 июля в 17:02
Шутки шутками но вот в легкой атлетике он реально запрещается тренерами. Мужчинам. А женщинам наоборот рекомендуется перед самым выступлением
David Young
David Young
21 июля в 16:50
"При новом наставнике футболистам будет запрещено употреблять алкоголь в течение недель, когда есть матчи." - очень правильная инициатива, однако лучше пойти дальше, как по мне - полный запрет употребления алкоголя.
протон
протон
21 июля в 16:48
Все верно. Это работа, причём высокооплачеваемая и трудовую дисциплину никто не отменял. А то один депутат, второй барбер, третий танцор... Как говорил Аркадий Райкин : пришёл работай сиди, не пришёл, сиди не работай)
ДСА
ДСА
21 июля в 16:43
То альная слежка за игроками.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
21 июля в 16:38
Это все еще Лобановский придумал в свое время а это жалкие плагиаторы
Бык без трезубца
Бык без трезубца
21 июля в 16:31, ред.
Может к лучшему, но питаться в общей столовой подход не индивидуальный. Как мне кажется Де Хея должен набрать массу, а Шоу нужно похудеть, но питаться они будут одинаково. Да и вообще тренеру необязательно соблюдать режим питания. Он может просто не допустить игрока в основу пока игрок не похудеет или наоборот. И любой игрок будет соблюдать режим питания ради попадания в стартовый состав или вообще нахождения в команде.
Даже если игрок будет соблюдать режим питания, наверное есть и другие тесты которые игрок должен пройти для игры в стартовом составе.
monah-10
monah-10
21 июля в 16:25
И секис на сезон запретить.
AleS
AleS
21 июля в 16:22
Во Тен Хаг красава.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 