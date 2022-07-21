Стали известны новые правила и ограничения Эрика тен Хага в МЮ

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21 июля 2022, 16:14

Стало известно, какие правила и ограничения главный тренер «Манчестер Юнайтед» ввел для игроков команды.

При новом наставнике футболистам будет запрещено употреблять алкоголь в течение недель, когда есть матчи. В случае опоздания на собрание команды, обед или тренировку будут оштрафованы как игроки, так и другие сотрудники клуба. Во время еды будет запрещено использовать мобильные телефоны, подобную меру в своей команде также ввел наставник ПСЖ . Футболистов призывают употреблять в пищу блюда, приготовленные в клубной столовой, а не личным поваром. Помимо этого, тен Хаг настаивает на регулярной проверке индекса массы тела игроков, чтобы убедиться в их оптимальной форме для выполнения задач клуба.