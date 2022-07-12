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«Устал комментировать бред». Федун — о смене руководства в «Спартаке»

12 июля 2022, 16:47

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что в московском клубе может произойти смена руководства.

Бред! Я уже устал комментировать этот бред. Что ещё пришлют с Марса или Венеры?!

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David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
12 июля в 18:30
)
David Young
David Young
12 июля в 18:29
"Что ещё пришлют с Марса или Венеры?!"
Это будет зависеть от астрологических моментов.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 18:26
Утром от Заремы встал
наш Арнольдыч.Он устал.
Тут он произнёс трагически:
Дайте что-то Венерическое-
утомился,вашу мать,
с Марсом я мечом махать.
6t2r3uzfj3ef
6t2r3uzfj3ef
12 июля в 17:35
А хорошо бы сменить тебя и твоих шакалов.
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 17:10
Подключай помошницу.
karnager
karnager
12 июля в 17:07
Хочу Зарему!… послушать
tvsy933vnkuc
tvsy933vnkuc
12 июля в 16:57
Значит сильно достали!!!
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 16:54
Крепкая семья, каким боком прилетит "новое" руководство...?)
311
311
12 июля в 16:49
Это походу сами фаны вкидывают.
Гость
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