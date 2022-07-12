«Устал комментировать бред». Федун — о смене руководства в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что в московском клубе может произойти смена руководства.
Бред! Я уже устал комментировать этот бред. Что ещё пришлют с Марса или Венеры?!
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что в московском клубе может произойти смена руководства.
Бред! Я уже устал комментировать этот бред. Что ещё пришлют с Марса или Венеры?!
наш Арнольдыч.Он устал.
Тут он произнёс трагически:
Дайте что-то Венерическое-
утомился,вашу мать,
с Марсом я мечом махать.
наш Арнольдыч.Он устал.
Тут он произнёс трагически:
Дайте что-то Венерическое-
утомился,вашу мать,
с Марсом я мечом махать.