Ваттеррёйс: «„Барселона“ — символ того, что делает футбол уродливым»

Бывший вратарь сборной Нидерландов Рональд Ваттеррёйс возмущен отношением «Барселоны» к Френки де Йонгу.
Я больше не хочу слышать лозунг «Més Que Un Club» (Больше, чем клуб). «Барселона» — коммерческий монстр , в моих глазах она символизирует все, что делает современный футбол таким уродливым. То, как она сейчас шантажирует Френки Де Йонга, — удивительный тому пример. Я надеюсь, что он останется, если только его не будут угнетать дальше и он не лишится шансов попасть на чемпионат мира. Так что ему лучше уйти в «Манчестер Юнайтед».
Во-первых, насчет коммерции у них как раз проблемы. "Барселона" - это, скорее, олицетворение Испании, где коррупция, как и у нас, часть жизни. Как Бартоломеу и Лапорта один за другим ставят "Барселону" на грань банкротства, как они выплачивают абсолютно дикие 555 миллионов Месси, а к концу его контракта у них нет денег на зарплату и другим игрокам, это прямо мрак. А после этого клоун Лапорта продает большую часть прав на трансляции, чтобы подписать Рафинью и Лёву. А платить зарплату он потом чем будет, когда деньги с трансляций другим пойдут?
Настоящие коммерческие монстры - это как раз и есть МЮ и есть. Потому что он, несмотря на результаты, генерирует гигантские доходы, которые позволяют подписывать очередных звезд.
Во-первых, насчет коммерции у них как раз проблемы. "Барселона" - это, скорее, олицетворение Испании, где коррупция, как и у нас, часть жизни. Как Бартоломеу и Лапорта один за другим ставят "Барселону" на грань банкротства, как они выплачивают абсолютно дикие 555 миллионов Месси, а к концу его контракта у них нет денег на зарплату и другим игрокам, это прямо мрак. А после этого клоун Лапорта продает большую часть прав на трансляции, чтобы подписать Рафинью и Лёву. А платить зарплату он потом чем будет, когда деньги с трансляций другим пойдут?
Настоящие коммерческие монстры - это как раз и есть МЮ и есть. Потому что он, несмотря на результаты, генерирует гигантские доходы, которые позволяют подписывать очередных звезд.