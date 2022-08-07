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Ваттеррёйс: «„Барселона“ — символ того, что делает футбол уродливым»

сегодня, 14:07

Бывший вратарь сборной Нидерландов Рональд Ваттеррёйс возмущен отношением «Барселоны» к Френки де Йонгу.

Я больше не хочу слышать лозунг «Més Que Un Club» (Больше, чем клуб). «Барселона» — коммерческий монстр , в моих глазах она символизирует все, что делает современный футбол таким уродливым. То, как она сейчас шантажирует Френки Де Йонга, — удивительный тому пример. Я надеюсь, что он останется, если только его не будут угнетать дальше и он не лишится шансов попасть на чемпионат мира. Так что ему лучше уйти в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:59
В твоих устах больше завести........ ......МС сделал АПЛ более конкретно способным, а так у тебя к ним такое отношение, потому что у них есть бабки, отличны тренер и менеджмент, состав, а у твоего Арсенала нет, ведь в начале нулевых Арсенал спорил за титул, а теперь еле еле за ЛЕ борется и позади вот уже 5 лет после Тоттенхэма. Приди шейхи в Арсенал нарушали бы фаирплей ты бы на них молился ...... и говорил а мне пофиг.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:56
Тратят больше, чем зарабатывают.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 14:52
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    сегодня в 14:45
    Потолок зарплат, вот только это сможет спасти игру футбол, как сделали в НХЛ в свое время...
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    сегодня в 14:42
    Очень точно сказал
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:41
    Имеет право высказать свое мнение.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 14:36
    Да сегодня в Барселоне ко всем голландцам относятса как к мусору, а ведь были времена когда их боготворили. Вот прейди Тен Хаг в Барсу вероятнее всего Де Йонг был бы железнобетоным игроком основы, и отношение вокруг него было бы другим, но случилось как случилось. и если Хави на него не рассчитывает то лучше его отпустить как раз к Тен Хагу в МЮ это будет лучше.
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    сегодня в 14:35
    Это его мнение
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 14:32
    Барселона сильно испортила к себе отношение за последний год. Странные решения, наглая и агрессивная трансферная политика, полное неуважение с отдельным футболистам. И это все только вершина айсберга.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 14:30
    Согласен с Вами!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 14:28
    Вдобавок я бы все равно сказал, что именно МС и ПСЖ делают футбол уродливым, как ни крути. Да, сами эти клубы прекрасны и демонстрируют яркую игру, но то, что они ломают принципы Феир Плей (да их даже и отменили теперь) и пылесосят лиги за счёт бесконечных арабских денег, навешанных на липовые спонсорские контракты с бесконечными арабскими компаниями, это, пожалуй, третий удар по красоте футбола после общей коммерциализации, когда на смену самобытным 2000-м с романтичными "Валенсией", "Депортиво", "Вольфсбургом", пришли тотальные гегемоны в лице буквально десятка клубов на всю Европу. И после канонизации Месси и Роналду, обвешивания их цацками и облизывания их 90% комментаторского времени.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 14:21
    Я бы не согласился.

    Во-первых, насчет коммерции у них как раз проблемы. "Барселона" - это, скорее, олицетворение Испании, где коррупция, как и у нас, часть жизни. Как Бартоломеу и Лапорта один за другим ставят "Барселону" на грань банкротства, как они выплачивают абсолютно дикие 555 миллионов Месси, а к концу его контракта у них нет денег на зарплату и другим игрокам, это прямо мрак. А после этого клоун Лапорта продает большую часть прав на трансляции, чтобы подписать Рафинью и Лёву. А платить зарплату он потом чем будет, когда деньги с трансляций другим пойдут?

    Настоящие коммерческие монстры - это как раз и есть МЮ и есть. Потому что он, несмотря на результаты, генерирует гигантские доходы, которые позволяют подписывать очередных звезд.
    adrianes
    adrianes
    сегодня в 14:16
    Пожалуй можно согласиться. За последние 7-10 лет торгаши-президенты изменили Барселону. Клуб утратил то,чем отличался от многих. И сейчас он такой же как Реал Мадрид и английские гранды.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 14:16
    Почему обязательно в МЮ? Может, стоит рассмотреть клуб, участвующий в ЛЧ?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:11
    Пусть в МЮ уходит, всё правильно!
    2zq3a6vp35v8
    2zq3a6vp35v8
    сегодня в 14:10
    Это его мнение
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