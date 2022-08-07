Ваттеррёйс: «„Барселона“ — символ того, что делает футбол уродливым»

Бывший вратарь сборной Нидерландов Рональд Ваттеррёйс возмущен отношением «Барселоны» к .

Я больше не хочу слышать лозунг «Més Que Un Club» (Больше, чем клуб). «Барселона» — коммерческий монстр , в моих глазах она символизирует все, что делает современный футбол таким уродливым. То, как она сейчас шантажирует Френки Де Йонга, — удивительный тому пример. Я надеюсь, что он останется, если только его не будут угнетать дальше и он не лишится шансов попасть на чемпионат мира. Так что ему лучше уйти в «Манчестер Юнайтед».