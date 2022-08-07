Фердинанд: «Старик Роналду гарантирует голы каждый сезон»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» сказал нам, что даже если «умоляет уйти», «красные дьяволы» не могут его отпустить, учитывая, что форвард «гарантирует голы каждый сезон», а у клуба нет готовой замены.

Люди говорят, что нужно отпустить Роналду. Хорошо, возьмите кого-нибудь, кто сможет забить 24-25 голов. Больше недоступны Дарвин Нуньес, Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски. Это были три игрока, единственные, которые сразу же могли вытащить «Манчестер Юнайтед». Но они недоступны. Так что «Манчестер Юнайтед» не может отпустить Роналду, не может. Даже если он умоляет уйти. Я не думаю, что это правильно.

Как можно делать ставку на Антони Марсьяля, который никогда не был достаточно стабильным для «Манчестер Юнайтед». Его отпустили бы за гроши в прошлом сезоне, если бы могли, если бы были желающие. Он отправился в «Севилью» в аренду и провалился. Маркус Рэшфорд не играл должным образом уже, наверное, 18 месяцев, а может и больше. Джейдон Санчо в прошлом сезоне не достиг тех высот, на которые рассчитывал «Юнайтед», Энтони Эланга еще совсем юный ребенок.

Всем легко сказать: «От Роналду нужно избавиться, вокруг него цирк, он привлекает слишком много внимания…» Возможно, он привлекает немного больше внимания, чем хочет клуб, но старик гарантирует голы каждый сезон.