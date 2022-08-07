Соревнование с отцом и мечта о Лиге чемпионов. Холанд настроен решительно

1659855774

сегодня, 10:02

Готов покорить Премьер-Лигу своим трудолюбием и голами.

Чемпионат Англии стартовал, и он обещает стать одним из самых интригующих и ярких с точки зрения борьбы бомбардиров. Причем судя по дублю Митровича из «Фулхэма» в ворота «Ливерпуля», можно сделать вывод, что в гонке будут участвовать не только признанные авторитеты АПЛ и форварды из топ-клубов. Но одним из явных фаворитов в борьбе за «Золотую бутсу» является новичок лиги Эрлинг Холанд.

Шансы Холанда стать лучшим бомбардиром оцениваются так же высоко, как и шансы Харри Кейна, например. Хотя для норвежца турнир совершенно новый, а Кейн уже трижды брал «Золотую бутсу». Впрочем, сам Эрлинг прекрасно понимает, что его подписали не только и не столько для обеспечения очередного титула в Премьер-Лиге – «горожане» справлялись и без него.

22-летний норвежец начнет свой путь в АПЛ с матча против «Вест Хэма». Эрлинг родился в Лидсе, где играл его отец Альф-Инге, который также выступал за «Манчестер Сити». Экс-форвард дортмундской «Боруссии» идет по стопам своего отца, о котором вспомнил во время интервью, предварявшем старт сезона. Давайте посмотрим на любопытные цитаты из него.

О переходе в Премьер-Лигу

Я немного говорил об игре в Англии с бывшими партнерами по «Боруссии» Беллингемом и Санчо. В чем-то мы с ними схожи. Мой отец провел в Англии десять лет, и он воспитал меня так, чтобы я понимал английский юмор, особенности языка. Важно не относиться к себе слишком серьезно и пытаться получать удовольствие.

Английская лига очень требовательна с точки зрения «физики», здесь потрясающий темп. Это мне нравится. Конечно, будет сложно, но я чувствую, что мое тело готово. Хорошая борьба всегда приятна. Мне нравится бороться. Не терпится увидеть эти переполненные стадионы, почувствовать атмосферу. Мне нравится противостояние болельщиков, клубов. Наверняка каждая игра будет тяжелой, но это и привлекает в Премьер-Лиге. Она очень сильна. Поэтому это самая популярная лига в мире.

Об отношении к голам

Нет лучшего чувства, чем то, когда забиваешь гол. Причем не имеет значения, каким образом этот гол забит. Это непередаваемое ощущение. Когда я был моложе, просто хотел забивать больше и больше. Когда ты отмечаешь первый гол, хочешь повторить это снова и снова. Это внутри тебя. Когда видишь, что кто-то сделал хет-трик, ты думаешь: «Было бы неплохо сделать то же самое в следующей игре». Я не могу описать это чувство.

Я всегда работал над завершением. Забивать голы – это самое интересное. Когда я пришел в «Мельде» к Сульшеру, он говорил о моей игре головой так: «Ты даже не можешь играть головой». И я согласился с ним. Затем каждый день мы отрабатывали навесы на меня и удары головой. Важно работать хотя бы понемногу каждый день. Не нужно наносить 500 ударов – достаточно пары попыток, которые будут результативными. Ведь речь идет не просто об ударе, а о таком ударе, который будет голевым. Ты должен отработать все так, чтобы когда окажешься перед мячом, точно знал, что делать.

О промахах в Суперкубке Англии

Когда я смотрю повторы этого, думаю: «Как ты мог промахнуться оттуда?» Но я понимаю, что такое бывает и такое еще повторится. Но я всегда плохо сплю после матчей. Это также мотивирует забивать и работать еще лучше в следующем матче. Хотя в целом не назову это ощущение хорошим – это худшее чувство.

После Суперкубка отец прислал мне сообщение: «Почему ты не забил?» А когда я играл за «Зальцбург», и нам предстояло сыграть против «Ливерпуля» он мне сказал: «К твоему сведению, я уже забивал на „Энфилде“. Так что у меня больше голов на „Энфилде“, чем у тебя». Когда я был моложе, мне очень хотелось быть лучше своего отца, быть лучшим настолько, насколько это возможно. Теперь внутри у меня что-то, что заставляет всегда думать о футболе, и только о нем, о том, что я могу сделать лучше. Я не знаю, откуда берется это ощущение.

О давлении и вызовах

Я не могу говорить о достижении своих личных целей в Премьер-Лиге. Пусть говорят другие. Мне нужно как можно быстрее адаптироваться и начать приносить пользу. Конечно, давление есть, ведь я играю за чемпионов. Но в голове у меня мысли лишь о том, чтобы выйти на поле, быть позитивным, получать удовольствие от игры, потому что жизнь бежит быстро, и твоя карьера быстро подойдет к концу.

У меня нет необходимости быть всегда в центре внимания. Мне нравится шутить в социальных сетях, развлекаться, веселиться. Я стремлюсь получать удовольствие от того, что я делаю, от того, что связано с моей работой. Да, я хочу побеждать в каждой игре, и для этого я выкладываюсь всегда на сто процентов, стремлюсь забивать как можно больше. Но сочетаю это со спокойствием, расслабленностью и жизнерадостностью.

О Лиге чемпионов

Мы должны выступить лучше в Лиге чемпионов. Но необходимо также подтверждать свою форму во внутренних кубках и в Премьер-Лиге. Это будет непросто делать на постоянной основе. Поскольку в лиге очень много хороших команд. Но мы должны строить что-то новое на основе того, что «Сити» имел здесь на протяжении последних лет. Я хочу привнести что-то свое и надеюсь стать лучше вместе с командой.

Не хочу говорить о том, стану ли недостающим паззлом для обеспечения успеха «Сити» в Лиге чемпионов. Но это мой любимый турнир. Мне нравится гимн Лиги чемпионов и все, что вокруг нее. Это отличный турнир, сложный турнир. И моя мечта выиграть его.