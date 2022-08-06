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Клопп об игре с «Фулхэмом»: «Мы провели плохой матч»

сегодня, 17:26
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на ничью в матче своей команды против «Фулхэма» (2:2).

Результат неплохой – мы не заслуживали большего, но к нашей игре есть вопросы. Нам не хватало импульса. Мы могли победить, ибо создали больше моментов, но мы сегодня не заслужили 3 очка. Результат — главный компонент игры. Мы плохо провели матч. С самого начала нас подвел настрой.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:36
Скорее, провели ужасный первый тайм. Нуньез обязан выходить в старте со следующего матча. Фирмино это лавка.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:35
Вместо того, чтобы ныть о ЧМ, лучше бы задумался о здесь и сейчас. Сейчас начало АПЛ. Нужно думать о АПЛ.

Могли выиграть? Скорее проиграть. Счет сравняли по глупой ошибке защитника.

Дарвин забивает вторую игру подряд. Почему он не игрок основы?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:31
Клопп: «Новый контракт Салаха дал толчок „Ливерпулю“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324826/klopp-yurgen-liverpul 06.08.2022

Да тут не толчок, тут целый пинок был.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:28
Начали с незапланированных потерь сезон.
Гость
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