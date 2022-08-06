Клопп об игре с «Фулхэмом»: «Мы провели плохой матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на ничью в матче своей команды против «Фулхэма» (2:2).
Результат неплохой – мы не заслуживали большего, но к нашей игре есть вопросы. Нам не хватало импульса. Мы могли победить, ибо создали больше моментов, но мы сегодня не заслужили 3 очка. Результат — главный компонент игры. Мы плохо провели матч. С самого начала нас подвел настрой.
Могли выиграть? Скорее проиграть. Счет сравняли по глупой ошибке защитника.
Дарвин забивает вторую игру подряд. Почему он не игрок основы?
Могли выиграть? Скорее проиграть. Счет сравняли по глупой ошибке защитника.
Дарвин забивает вторую игру подряд. Почему он не игрок основы?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324826/klopp-yurgen-liverpul 06.08.2022
Да тут не толчок, тут целый пинок был.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324826/klopp-yurgen-liverpul 06.08.2022
Да тут не толчок, тут целый пинок был.