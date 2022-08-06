Клопп об игре с «Фулхэмом»: «Мы провели плохой матч»

Главный тренер «Ливерпуля» отреагировал на ничью в матче своей команды против «Фулхэма» (2:2).

Результат неплохой – мы не заслуживали большего, но к нашей игре есть вопросы. Нам не хватало импульса. Мы могли победить, ибо создали больше моментов, но мы сегодня не заслужили 3 очка. Результат — главный компонент игры. Мы плохо провели матч. С самого начала нас подвел настрой.