Уэйн Руни призвал «Манчестер Юнайтед» позволить Криштиану Роналду покинуть клуб.
Бывший нападающий «красных дьяволов» поделился своим мнением об одной из трансферных саг лета. «Манчестер Юнайтед» борется за сохранение своего 37-летнего форварда, несмотря на его попытки уйти из клуба во второй раз.
Португальский нападающий заявил о своем желании уйти, хотя новый менеджер Эрик тен Хаг повторяет, что он не продается, а «Челси» следит за настроением вокруг Роналду. Тодд Боэли встречается с агентом игрока Жорже Мендешем.
Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить Криштиану Роналду. Дело не в том, что Роналду не может играть в команде Тен Хага. Он может играть в любой команде. Но «Манчестер Юнайтед» не готов бороться за титул сейчас, поэтому цель должна состоять в том, чтобы создать команду, которая сможет выиграть лигу в ближайшие три-четыре года, и нужно планировать это. Если сообщения о том, что Криштиану хочет покинуть клуб, верны, тогда «Манчестер Юнайтед» должен позволить ему уйти и подписать нового форварда, который будет в клубе в течение следующих трех или четырех лет, и действительно поможет построить команду, которая будет бороться за титулы.
или к нам на Кавказ,накрайняк,
там баранов стригут,и играет
в РПЛ "небогатый" "Ахмат".
или к нам на Кавказ,накрайняк,
там баранов стригут,и играет
в РПЛ "небогатый" "Ахмат".
На зарплату балласта уходит много денег
Развалил команду, спортивные результаты плачевные
Потеряли много денег из-за того, что не попали в ЛЧ и того, что балласт не поехал в турне
Пропустил предсезонку и из-за этого МЮ не может на него рассчитывать в начале сезона
Его неопределенность не дает МЮ строить планы на сезон, могут ли на него рассчитывать или нужно покупать нового нападающего
МЮ рад бы его сплавить, но он никому не нужен
На зарплату балласта уходит много денег
Развалил команду, спортивные результаты плачевные
Потеряли много денег из-за того, что не попали в ЛЧ и того, что балласт не поехал в турне
Пропустил предсезонку и из-за этого МЮ не может на него рассчитывать в начале сезона
Его неопределенность не дает МЮ строить планы на сезон, могут ли на него рассчитывать или нужно покупать нового нападающего
МЮ рад бы его сплавить, но он никому не нужен