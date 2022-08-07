Руни призвал «Манчестер Юнайтед» отпустить Роналду

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сегодня, 13:30

призвал «Манчестер Юнайтед» позволить покинуть клуб.

Бывший нападающий «красных дьяволов» поделился своим мнением об одной из трансферных саг лета. «Манчестер Юнайтед» борется за сохранение своего 37-летнего форварда, несмотря на его попытки уйти из клуба во второй раз.

Португальский нападающий заявил о своем желании уйти, хотя новый менеджер Эрик тен Хаг повторяет, что он не продается, а «Челси» следит за настроением вокруг Роналду. Тодд Боэли встречается с агентом игрока Жорже Мендешем.