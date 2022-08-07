Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Руни призвал «Манчестер Юнайтед» отпустить Роналду

сегодня, 13:30

Уэйн Руни призвал «Манчестер Юнайтед» позволить Криштиану Роналду покинуть клуб.

Бывший нападающий «красных дьяволов» поделился своим мнением об одной из трансферных саг лета. «Манчестер Юнайтед» борется за сохранение своего 37-летнего форварда, несмотря на его попытки уйти из клуба во второй раз.

Португальский нападающий заявил о своем желании уйти, хотя новый менеджер Эрик тен Хаг повторяет, что он не продается, а «Челси» следит за настроением вокруг Роналду. Тодд Боэли встречается с агентом игрока Жорже Мендешем.

Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить Криштиану Роналду. Дело не в том, что Роналду не может играть в команде Тен Хага. Он может играть в любой команде. Но «Манчестер Юнайтед» не готов бороться за титул сейчас, поэтому цель должна состоять в том, чтобы создать команду, которая сможет выиграть лигу в ближайшие три-четыре года, и нужно планировать это. Если сообщения о том, что Криштиану хочет покинуть клуб, верны, тогда «Манчестер Юнайтед» должен позволить ему уйти и подписать нового форварда, который будет в клубе в течение следующих трех или четырех лет, и действительно поможет построить команду, которая будет бороться за титулы.

Все новости
Ваттеррёйс: «„Барселона“ — символ того, что делает футбол уродливым»
Сегодня, 14:07
Фердинанд: «Старик Роналду гарантирует голы каждый сезон»
Сегодня, 11:45
Соревнование с отцом и мечта о Лиге чемпионов. Холанд настроен решительно
Сегодня, 10:02Сергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Тренер «Фулхэма»: «Нужно уважать „Ливерпуль“, но верить в себя»
Вчера, 20:17
Клопп об игре с «Фулхэмом»: «Мы провели плохой матч»
Вчера, 17:26
Анчелотти: «В предыдущем сезоне „Айнтрахт“ выступил невероятно»
Вчера, 17:17
Сортировать
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 14:36
МЮ рад бы его сплавить
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 14:22, ред.
Думаю, что МЮ уже бы и рад его отпустить, но кому он нужен-то с его запросами?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:10
...и билет купить!)
Elliada
Elliada ответ Heaven Can Wait (раскрыть)
сегодня в 14:10
В США ему нельзя. Там обвинение в изнасиловании на нем. В тюрягу посадят
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:03
Он из тех людей кто не меняется, я его впервые увидел в 2004, на евро, и уже тогда понял кто он есть. прошло 18 лет, он не изменился. Пинать его надо в США, там хоть денег дадут.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:57
Отпустите его в Гималаи,
или к нам на Кавказ,накрайняк,
там баранов стригут,и играет
в РПЛ "небогатый" "Ахмат".
Elliada
Elliada
сегодня в 13:55
МЮ не нужен балласт. Зачем он им нужен?

На зарплату балласта уходит много денег
Развалил команду, спортивные результаты плачевные
Потеряли много денег из-за того, что не попали в ЛЧ и того, что балласт не поехал в турне
Пропустил предсезонку и из-за этого МЮ не может на него рассчитывать в начале сезона
Его неопределенность не дает МЮ строить планы на сезон, могут ли на него рассчитывать или нужно покупать нового нападающего

МЮ рад бы его сплавить, но он никому не нужен
DXTK
DXTK
сегодня в 13:37
Дорогой Руни, Да никто Роналду в МЮ и не держит, рады бы избавится от него, да дураков-претендентов больше не осталось играющих в ЛЧ, МЮ был как понимаем последним кто подобрал портка.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:32
Челси сделают ошибку если возьмут Рона!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 