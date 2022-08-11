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Влашич стал одноклубником Миранчука в «Торино»

сегодня, 17:22

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич на правах аренды перешел в «Торино». Соглашение рассчитано на 1 сезон.

За «молотобойцев» в прошлом сезоне хорват забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 31 матче.

Ранее «быки» усилились Алексеем Миранчуком.

Влашич стал одноклубником Миранчука в «Торино»

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:46
Удачи одноклубникам!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:37
Рад ли этому переходу Миранчук?
makkie
makkie
сегодня в 17:36
Похоже, уровень Влашича - это цска.
Остальные серьёзные команды он не тянет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:34
Торино становится более интересным в плане боления!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:27
Влашич в отличии от Алексея Миранчука можно сказать вообще не играл в последние годы и для него это будет возможная перезагрузка.
Влашич ещё довольно таки молод, что бы заканчивать карьеру, но вообще не играя нет и прогресса, а как играет Влашич мы помним.
Думаю Влашич и Миранчук будут помогать друг другу, как в игровом, так и в бытовом плане.
Удачи Влашичу, Миранчуку и Торино!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:26, ред.
По тому как они держат футболку понятно как будет играть Никола, президент тянет форму вверх а Влашич на себя
Удачи Миранчуку
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:26
Посмотрим на вас теперь. Удачи вам.
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