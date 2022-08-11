Влашич стал одноклубником Миранчука в «Торино»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич на правах аренды перешел в «Торино». Соглашение рассчитано на 1 сезон.
За «молотобойцев» в прошлом сезоне хорват забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 31 матче.
Ранее «быки» усилились Алексеем Миранчуком.
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич на правах аренды перешел в «Торино». Соглашение рассчитано на 1 сезон.
За «молотобойцев» в прошлом сезоне хорват забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 31 матче.
Ранее «быки» усилились Алексеем Миранчуком.
Остальные серьёзные команды он не тянет.
Остальные серьёзные команды он не тянет.
Влашич ещё довольно таки молод, что бы заканчивать карьеру, но вообще не играя нет и прогресса, а как играет Влашич мы помним.
Думаю Влашич и Миранчук будут помогать друг другу, как в игровом, так и в бытовом плане.
Удачи Влашичу, Миранчуку и Торино!!!
Влашич ещё довольно таки молод, что бы заканчивать карьеру, но вообще не играя нет и прогресса, а как играет Влашич мы помним.
Думаю Влашич и Миранчук будут помогать друг другу, как в игровом, так и в бытовом плане.
Удачи Влашичу, Миранчуку и Торино!!!
Удачи Миранчуку
Удачи Миранчуку