Влашич стал одноклубником Миранчука в «Торино»

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сегодня, 17:22

Полузащитник «Вест Хэма» на правах аренды перешел в «Торино». Соглашение рассчитано на 1 сезон.

За «молотобойцев» в прошлом сезоне хорват забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 31 матче.

Ранее «быки» усилились Алексеем Миранчуком.