«Торино» объявило об аренде Алексея Миранчука

Пресс-служба «Торино» объявила об аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и включает в себя опцию выкупа за 12 млн евро.
Пресс-служба «Торино» объявила об аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и включает в себя опцию выкупа за 12 млн евро.
Ну теперь дело только за Алексеем. Естественно если его взяли в аренду, то значит на него рассчитывают в команде и ждут от него хорошей игры. Леши надо сделать так, что бы всем было хорошо, а самое главное Леша должен всем доказать, фанатам, Торино, Аталанте, а самое главное себе, что он ещё на многое способен.
Лёша удачи, болеем за Торино!!!
Ну теперь дело только за Алексеем. Естественно если его взяли в аренду, то значит на него рассчитывают в команде и ждут от него хорошей игры. Леши надо сделать так, что бы всем было хорошо, а самое главное Леша должен всем доказать, фанатам, Торино, Аталанте, а самое главное себе, что он ещё на многое способен.
Лёша удачи, болеем за Торино!!!