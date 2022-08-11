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«Торино» объявило об аренде Алексея Миранчука

сегодня, 15:28

Пресс-служба «Торино» объявила об аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и включает в себя опцию выкупа за 12 млн евро.

«Торино» объявило об аренде Алексея Миранчука

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09 августа
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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 16:26
Надеемся на лучшее....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:23
Искренне рад за Лёшу!
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 16:13
Збс. Может даже мяч дадут потрогать.
92hby5w8zez4
92hby5w8zez4
сегодня в 15:38
Это хорошо
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:37
Вот теперь после официальной презентации Алексея Миранчука в качестве игрока «Торино» (пака аренда), можно вздохнуть спокойно.
Ну теперь дело только за Алексеем. Естественно если его взяли в аренду, то значит на него рассчитывают в команде и ждут от него хорошей игры. Леши надо сделать так, что бы всем было хорошо, а самое главное Леша должен всем доказать, фанатам, Торино, Аталанте, а самое главное себе, что он ещё на многое способен.
Лёша удачи, болеем за Торино!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 15:34
Ну теперь матчи Торино будет смотреть намного интереснее!

З.Ы. У Нобеля теперь будет делема, в Туринском дерби болеть за Юве или за Торино )))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:32
Удачи Лёхе!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:31
Мои поздравления Алёшка. И конечно же Удачи тебе !
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