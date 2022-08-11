Гендиректор «Црвены Звезды»: «Всегда готовы играть с российскими клубами»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что его клуб готов и дальше проводить товарищеские матчи с российскими командами.

Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья.

Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с «Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре.