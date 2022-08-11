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Гендиректор «Црвены Звезды»: «Всегда готовы играть с российскими клубами»

сегодня, 10:55

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что его клуб готов и дальше проводить товарищеские матчи с российскими командами.

Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья.

Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с «Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что эти летом «Црвена Звезда» сыграла товарищеский матч с «Зенитом» в Сочи, где уступила со счётом 1:2.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 11:53
Это просто здорово слышать/
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 11:34
Братские народы? Где-то я это уже слышал ...
ad6a5cj56x4w
ad6a5cj56x4w
сегодня в 11:03
Это приятно слышать!!!!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:59
Это просто здорово...
Гость
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