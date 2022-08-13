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Адеми: «В Турции на Оздоева будут равняться»

сегодня, 14:30

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми, ранее выступавший за «Фатих Карагюмрюк», высказался о переходе в турецкий клуб российского полузащитника Магомеда Оздоева.

«Фатих Карагюмрюк» — один из самых известных клубов из Стамбула, который сейчас тренирует Андреа Пирло — большое имя в мировом футболе. Это отличная команда и коллектив, в котором мне было безумно приятно играть.

Сможет ли Оздоев стать лидером команды? Он был отличным игроком в «Зените» и становился чемпионом России. Каждый хочет быть лучшим, а Магомед — один из таких, поэтому в Турции на Магомеда будут равняться.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:15
Как получать зарплату и косить точно научатся.
87ze8znsecbf
87ze8znsecbf
сегодня в 15:10
много интересного узнал о клубе, а особенно о Магомеде...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:10
В Турции играли настоящие мировые звёзды...сомневаюсь, что больше 10% знают кто такой Оздоев вообще.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:33
А что,он икона что ли.
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