Адеми: «В Турции на Оздоева будут равняться»

Нападающий «Химок» , ранее выступавший за «Фатих Карагюмрюк», высказался о переходе в турецкий клуб российского полузащитника .

«Фатих Карагюмрюк» — один из самых известных клубов из Стамбула, который сейчас тренирует Андреа Пирло — большое имя в мировом футболе. Это отличная команда и коллектив, в котором мне было безумно приятно играть.

Сможет ли Оздоев стать лидером команды? Он был отличным игроком в «Зените» и становился чемпионом России. Каждый хочет быть лучшим, а Магомед — один из таких, поэтому в Турции на Магомеда будут равняться.