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Карцев: «Я на сто процентов хочу играть в России»

сегодня, 00:46

Новичок «Динамо» Эден Карцев поделился впечатлениями от своего перехода в стан «бело-голубых».

Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому. Мои папа и мама – белорусы из Минска. Они приехали в Израиль в 1996 году, и я родился уже там. Также у меня есть взрослая сестра, которая также живёт в Израиле. Поэтому дома научился говорить по-русски.

Я пока ещё не был в Москве, всё время был на базе с командой. Каждый день тренировался и ждал новостей. Думал, что это произойдёт быстрее. Я очень рад и надеюсь, что со «Спартаком» уже смогу сыграть. Хотелось бы уже полноценно влиться в команду! Думаю, что всё будет хорошо. Сначала нужно познакомиться со всеми игроками, командой, клубом. После этого я уже смогу поставить цель и постараться её добиться вместе с командой.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:23
Все так говорят
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:56
Играй конечно, кто тебе запрещает то?
Гость
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