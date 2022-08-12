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Аверьянов: «Сегодня был максимально эмоциональный матч»

сегодня, 22:53
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов оценил игру своей команды в матче РПЛ против «Факела» (0:0).

Сегодня лично для меня и для всей команды был максимально эмоциональный матч. Так как игра была «за шесть очков», то было очень много борьбы, желания победить, но не так много мастерства, как хотелось бы. Стоит выделить качество поля, а именно его медлительность. Трава довольно высокая, и когда она высохла, то стало намного сложнее создавать. Из-за этого, мне кажется, у нас было много потерь. Если бы было поле как на «Екатеринбург Арене», то мы бы ещё быстрее двигались и играли «внизу». Когда мы готовились к матчу с Воронежем, то видели максимально вертикальный футбол, и теперь я понимаю, почему мы не выиграли. Потому что очень сложно созидать «внизу» на этом поле любой команде.

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drug01
drug01
сегодня в 23:27
Жаль что голов не было!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:01
Достаточно хороший футбол ⚽️. Единственное что без забитых мячей.
Гость
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