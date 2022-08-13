Соболев рассказал о требованиях Абаскаля в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» поделился мнением о главном тренере команды .

Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках. На поле мы ведём себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!

Когда приходил Тедеско, многие тоже говорили о его возрасте. Но Доменико оказался очень хорошим тренером. Сейчас были такие же разговоры, но я сразу сказал: «Какая разница, сколько лет человеку? Хоть 20, хоть 25». Не стоит заострять на этом внимание. У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде, все довольны.