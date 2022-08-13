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Соболев рассказал о требованиях Абаскаля в «Спартаке»

сегодня, 11:22

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках. На поле мы ведём себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!

Когда приходил Тедеско, многие тоже говорили о его возрасте. Но Доменико оказался очень хорошим тренером. Сейчас были такие же разговоры, но я сразу сказал: «Какая разница, сколько лет человеку? Хоть 20, хоть 25». Не стоит заострять на этом внимание. У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде, все довольны.

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Все комментарии
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сегодня в 12:24
Один из лидеров второй восьмерки в своей восьмерке пока выигрывает.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:14
Все тайны открыл,видно продуют "Сочи".
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:59, ред.
Теперь осталось только подкрепить эти слова делом.
Ждём от тебя Саша результативных действий
в матче с Сочи.
ua79egk4d85s
ua79egk4d85s
сегодня в 11:50
посмотрим к чему это единство приведет...
drug01
drug01
сегодня в 11:25
Единство тренера очень хорошо
Гость
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