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«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду»

сегодня, 21:25
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Джош Дасилва. На 18-й минуте полузащитник Матиас Йенсен удвоил преимущество своего клуба. На 30-й минуте защитник Бен Ми довёл счёт до разгромного, а на 35-й минуте нападающий «Брентфорда» Брайан Мбеумо поставил точку в матче.

«Манчестер Юнайтед» проиграл оба официальных матча под руководством Эрика тен Хага. В 1-м туре «красные дьяволы» уступили «Брайтону» (1:2).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
simon_3d
simon_3d
сегодня в 21:45
По сути МЮ поставил лысого фартового физрука главным тренером, который пытается перевезти элиту Эредевизи в АПЛ и сделать второй Аякс, но по факту его сливают игроки с первого тура с подачи КриРо.
P.S. никогда не забуду его бездарный вылет от Бенфики в прошлой ЛЧ и тот нелепый вылет от Тоттенхэма в полуфинале, когда тот Аякс вполне мог брать кубок.
Elliada
Elliada
сегодня в 21:41, ред.
Где же балласт? Полтора матча бесполезного присутствия на поле. В следующем туре МЮ играет с Ливерпулем. Балласт как всегда выдумает травму и на поле не выйдет
allemz
allemz
сегодня в 21:41
    monah-10
    monah-10
    сегодня в 21:41
    Третий тур стартуют с 6-0, есть куда стремиться. Как команда полный 0.
    Неэгоист
    Неэгоист ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 21:40
    После следующего матча с Ливером он явно позавидует даже возрасту краснолицего сэра.
    adrianes
    adrianes
    сегодня в 21:37
    просто Манчестер Сити сыграл 4-0,Манчестер Юнайтед решил не отставать от конкурента и тоже сыграл 4-0
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 21:37
    Где же Роналду
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 21:36
    Если б он так выглядел, его бы капец как все уважали, даже Ферги
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 21:36, ред.
    Сегодня два клуба из Манчестера сыграли с одинаковым счетом, но можно сказать только одно: в этом городе сейчас только один ТОП клуб, второй же только хвастается историей, т.е. живет прошлым.
    Думаю, тен Хаг начинает понимать, что совершил большую ошибку, перейдя в эту команду. Персофаны одного «великого» игрока твердили, что прошлую игру слили из-за его нахождения на лавке в старте. Сегодня он вышел с первых секунд - результат заметен, он изменился в худшую сторону.
    Если описать игру МЮ одним словом, то подходит только одно определение: ПОЗОР!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 21:35
    Это просто жесть
    azkan
    azkan
    сегодня в 21:34
    С хорошей разгромной победой Брентфорд!
    Сыграли как позволял соперник и с сняли 100% с моментов которые были в первом тайме. А во втором вообще играли как маститые, которые знают как заканчивать игру с таким счетом. Могли еще забить.
    А от МЮ по моему мало кто ждал такой бестолковой игры. Такие глупые ошибки от Де Хеа и Макгвайра. Не хотел говорить это, как будто сливали игру и тренера.
    Не осталось ничего от того характера МЮ.
    Жаль, хорошая была команда.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 21:34
    нужно скоро будет снять ремейк.......... Проклятый Юнайтед!!!........... вместо Клафа, будет Тен Хаг, вместо Лидса, окажется на этот раз Манчестер......
    makkie
    makkie
    сегодня в 21:32
    Позор какой-то у МЮ!
    David Young
    David Young ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 21:32
    )
    djyk2ehvc26s
    djyk2ehvc26s
    сегодня в 21:30
    Тен Хаг вышел на первое место в рейтинге "лысых шарлатанов"
    протон
    протон
    сегодня в 21:30
    Терпение фанам Мю...
    Интересно что чувствует Сер Алекс
    Borussia Mönchengladbach
    Borussia Mönchengladbach
    сегодня в 21:28
    Сочувствую болельщикам Манчестер Юнайтед!
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 21:27
    Во так выглядит Тен Хаг после двух туров работы в АПЛ....
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