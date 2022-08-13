«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду»

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сегодня, 21:25

«Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Джош Дасилва. На 18-й минуте полузащитник Матиас Йенсен удвоил преимущество своего клуба. На 30-й минуте защитник Бен Ми довёл счёт до разгромного, а на 35-й минуте нападающий «Брентфорда» Брайан Мбеумо поставил точку в матче.

«Манчестер Юнайтед» проиграл оба официальных матча под руководством Эрика тен Хага. В 1-м туре «красные дьяволы» уступили «Брайтону» (1:2).