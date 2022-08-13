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Гол Мантуана принёс «Зениту» победу над ЦСКА

сегодня, 18:59
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«Зенит» обыграл ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

В дополнительное к первому тайму время счёт открыл нападающий «Зенита» Малком. На 63-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов сравнял счёт, реализовав пенальти. На 85-й минуте новичок «Зенита» Густаво Мантуан всего через 10 минут после выхода на замену забил гол, чем принёс победу питерскому клубу.

«Зенит» идёт на промежуточном 1-м месте (11 очков), ЦСКА занимает 3-е место (10 очков).

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар ответ adre (раскрыть)
сегодня в 20:17
Поздравляю вас с регистрацией и первым комментом на соккере
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:15
ЦСКА много денег потратили на трансферы. Несколько сильных игроков купили
ЦСКА в любом случае поборется за 1 место, но чемпионом всё-равно станет Зенит
adre
adre
сегодня в 20:13
Ми за Зенит,но гол ЦСКА зажулили,ничью украли!
BreezeCOOL
BreezeCOOL ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:10
Сказали же, что в этом году из-за отсутствия офсайдной линии рекомендации иные, сто раз уже это огласили
BreezeCOOL
BreezeCOOL ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
сегодня в 20:08
Вообще эпизоды не сравнимы, тут защитник играет первный на мяче, а Дивеев явно не успевая просто подставляет ногу, ну реально не было фола
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 20:06
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    сегодня в 20:03
    Зенит не выиграл.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 20:01
      Capral
      Capral ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 20:01
      Моё Почтение, Уважаемый!!!
      Согласен. Собственно, к этому, давно пора привыкнуть. Ничего нового....
      Амбра
      Амбра ответ BDA81 (раскрыть)
      сегодня в 20:00
      Ты о чём?
      - примерно на 36 мин в штрафной цска защитник сперва бьёт Бакаева рукой по голове,затем локтем в шею -где пенальти?
      - вне игры был! Почему теперь не свистят сразу ,зачем доигрывать эпизод ?!?
      - Ловрен выбивает мяч,а игрок цска бьёт его по ноге ( и сам корчится)- какой 3 пенальти ?!?
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 19:57, ред.
      2-1 в пользу Бразильцев...)...А армейцы смотрелись не плохо , особенно во втором тайме...но судьи...
      cska1948
      cska1948 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 19:53
      Приветствую Вас, капрал! Что-то мне подсказывает, что подобные "досадные эпизоды" в игре с Зенитом испытает ещё не одна команда РПЛ.
      Vadik
      Vadik
      сегодня в 19:49
      ЦСКА по своему жалко, хоть и не очень люблю московские команды... С учётом проблем армейцев и денег Зенита, Зенит был сегодня не на высоте. Если команда позиционирует себя супер клубом с шальными деньгами Миллера и кучей бразильцев в составе, то могли бы быть порезультативнее, ну или поменьше брака в передачах.
      Capral
      Capral
      сегодня в 19:44
      И все-равно, ЦСКА понравился!!! Не знаю, почему в 1м тайме, так осторожно играли и почему опорная зона позволяет сопернику на линии своей штрафной делать что угодно? Вцелом, ЦСКА и Федотов на правильном пути. Но, надо признать, у Зенита состав сильнее и намного. Ладно, будем надеяться, что сегодня- был лишь досадный эпизод.....
      Еня Вселюбят
      Еня Вселюбят ответ BreezeCOOL (раскрыть)
      сегодня в 19:44
      В прошлом туре не помню в какой игре дали пенальти вратарю за игру в голеностоп уже после удара нападающим . Трактовали как безрассудное действие с его стороны , которое могло привезти к травме. Что на это скажешь?
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 19:41
      Борьба за 2-16 место в этом сезоне будет серьёзная
      Evilhuman
      Evilhuman
      сегодня в 19:38
      Иду со стадиона победа более чем заслуженная, скорости могли быть и шустрее, но до пенки на поле была одна команда. Зенит с победой
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      сегодня в 19:36
        протон
        протон
        сегодня в 19:35
        По сути равные команды, статус поля сыграл за хозяев учтем
        BDA81
        BDA81
        сегодня в 19:34
        Не люблю не одну московскую команду, даже скажу что не навижу . Но то что коней кинули однозначно. Могу точно сказать что у конюшни украли победу( так как потом уже было не отыграться по самой игре ) Оффсайда и близко не было. ПОЗОР ВАРУ ШМАРУ и судейстиву!!!!!
        Capral
        Capral ответ BreezeCOOL (раскрыть)
        сегодня в 19:33, ред.
        Такие "офсайды" трактуются в пользу атаки. Устав читай.
        виктор бочарников
        виктор бочарников
        сегодня в 19:33, ред.
        Гол чистый,классический пример того как1-2 превратить в 2-1, вобщем как всегда,-Легким движением руки, брюки превращаются,превращаются брюки,в элегантные шорты. И все было бы не плохо,но таких эпизодов за сезон будет не не один и не два, а гораздо больше.
        нечитайло
        нечитайло
        сегодня в 19:32
        Пусть пока по радуются
        makkie
        makkie
        сегодня в 19:31
        Ну вот, а некоторые удивляются, почему Спартак недоволен судьями.
        Матч Зенита и цска - яркое тому доказательство. Как тут не возмущаться?
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик ответ LOpp (раскрыть)
        сегодня в 19:31, ред.
        Линии перестали чертить из-за санкций, это если кратко, миллион раз про это писали/говорили
        BreezeCOOL
        BreezeCOOL
        сегодня в 19:28
        Пенальти на Дивееве близко не было, Родригао был первый на мяче, вообще игровой эпизод; москве лишь бы на халяву очко урвать, вот только обламитесь. Гол Цска с офсайда, было видно что плече впереди у игрока Цска, спорный эпизод трактуется как считает боковой-это его работа, он так увидел эпизод. Зенит был лучше Цска и заслужил победу, забив без всяких пенальти в отличии от армейцев.
        Константин Белых
        Константин Белых
        сегодня в 19:28
        По факту у коней если не победу то ничью точно украли. НИКАКОГО ВНЕ ИГРЫ не было видно у Караскаля даже невооруженным глазом но продажный Чердак пел что раз линии то не прочерчивают-значит решают судьи)) При ударе по ногам Дивеева кукарекал что контакт конеш был нут уттакая ситуациячтонезнаю))) Вот Зенитчики вам в кайф такой выигрыш если честно? Позор!
        cska1948
        cska1948 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
        сегодня в 19:27
        Николаев мастер отмазывать судей. Поэтому именно он является судейским экспертом в программе "Правила игры".
        isamsn
        isamsn
        сегодня в 19:27
        Жаль что эта игра состоялась в 5 туре. Интересней было бы посмотреть после 10 тура.
        ViktorVolchok07
        ViktorVolchok07
        сегодня в 19:26
        Сегодня миллионы телезрителей стали свидетелями как у армейцев украли чистый гол...это не VAR,это ВОР...
        Гость
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