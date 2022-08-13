Гол Мантуана принёс «Зениту» победу над ЦСКА

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сегодня, 18:59

«Зенит» обыграл ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

В дополнительное к первому тайму время счёт открыл нападающий «Зенита» Малком. На 63-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов сравнял счёт, реализовав пенальти. На 85-й минуте новичок «Зенита» Густаво Мантуан всего через 10 минут после выхода на замену забил гол, чем принёс победу питерскому клубу.