Гол Мантуана принёс «Зениту» победу над ЦСКА

«Зенит» обыграл ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
В дополнительное к первому тайму время счёт открыл нападающий «Зенита» Малком. На 63-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов сравнял счёт, реализовав пенальти. На 85-й минуте новичок «Зенита» Густаво Мантуан всего через 10 минут после выхода на замену забил гол, чем принёс победу питерскому клубу.
«Зенит» идёт на промежуточном 1-м месте (11 очков), ЦСКА занимает 3-е место (10 очков).
Ну а сегодня Зенит был все же поагрессивнее, что впрочем неудивительно.
Матч получился, интрига была , а это главное.
Всем здоровья.
Ну а сегодня Зенит был все же поагрессивнее, что впрочем неудивительно.
Матч получился, интрига была , а это главное.
Всем здоровья.