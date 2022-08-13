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«Лейпциг» вдесятером сыграл вничью с «Кёльном». Вернер отметился голом

сегодня, 18:26
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 2Логотип футбольный клуб КёльнКёльнМатч завершен

«Лейпциг» сыграл вничью с «Кёльном» (1:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.

На 36-й минуте нападающий Тимо Вернер открыл счёт, забив в первой игре после возвращения в «Лейпциг». На 40-й минуте форвард «Кёльна» Флориан Дитц сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослои получил прямую красную карточку.

На 56-й минуте полузащитник «быков» Кристофер Нкунку снова вывел свой клуб вперёд, однако на 72-й минуте защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол отправил мяч в свои ворота — 2:2.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:35
Вернер домой вернулся
dv3k9watat4h
dv3k9watat4h
сегодня в 18:30
Трудная ничья!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:27
Зрелищный матч получился
Гость
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