«Лейпциг» вдесятером сыграл вничью с «Кёльном». Вернер отметился голом

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сегодня, 18:26

«Лейпциг» сыграл вничью с «Кёльном» (1:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.

На 36-й минуте нападающий Тимо Вернер открыл счёт, забив в первой игре после возвращения в «Лейпциг». На 40-й минуте форвард «Кёльна» Флориан Дитц сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослои получил прямую красную карточку.

На 56-й минуте полузащитник «быков» Кристофер Нкунку снова вывел свой клуб вперёд, однако на 72-й минуте защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол отправил мяч в свои ворота — 2:2.