«Локомотив» в концовке ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов»

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сегодня, 17:10

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ .

На 8-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков не реализовал пенальти. На 19-й минуте форвард «Локомотива» Франсуа Камано тоже не смог забить одиннадцатиметровый. На 68-й минуте Глушенков вывел «Крылья» вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Алексей Миранчук реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счёт.

«Крылья Советов» идут на 10-м месте (5 очков), «Локомотив» занимает 13-е место (3 очка).