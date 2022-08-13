«Локомотив» в концовке ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов»

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.
На 8-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков не реализовал пенальти. На 19-й минуте форвард «Локомотива» Франсуа Камано тоже не смог забить одиннадцатиметровый. На 68-й минуте Глушенков вывел «Крылья» вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Алексей Миранчук реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счёт.
«Крылья Советов» идут на 10-м месте (5 очков), «Локомотив» занимает 13-е место (3 очка).
Немцы ведут клуб в тупик
Немцы ведут клуб в тупик
Как же противно смотреть на нынешний Локомотив… Как хочется так, как было при Семине… Эх, Палыч, мы все про***ли.
Как же противно смотреть на нынешний Локомотив… Как хочется так, как было при Семине… Эх, Палыч, мы все про***ли.
Пенальти на 92-й минуте это верх 56изма !
Пенальти на 92-й минуте это верх 56изма !