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«Локомотив» в концовке ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов»

сегодня, 17:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

На 8-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков не реализовал пенальти. На 19-й минуте форвард «Локомотива» Франсуа Камано тоже не смог забить одиннадцатиметровый. На 68-й минуте Глушенков вывел «Крылья» вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Алексей Миранчук реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счёт.

«Крылья Советов» идут на 10-м месте (5 очков), «Локомотив» занимает 13-е место (3 очка).

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 18:33
Отскочил Локо!
Немцы ведут клуб в тупик
d1metras
d1metras
сегодня в 18:29, ред.
надо гнать фашистов из Локомотива всех до единого...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:06
Нелепый , несчастный по сути случай лишил КС победы. Но - это футбол, внимательным надо быть до финального свистка.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 18:02
Пеналь железный. И играл рукой н наступил на ногу. Счет по игре. Кукуян вам не Кирюша Левников, имеет представдение о чести.
YVG
YVG
сегодня в 17:57
Немцы убили Локомотив.
dok66
dok66
сегодня в 17:36
Вполне логичная ничья .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:35
Что это с паровозиком происходит?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 17:35
Я так понимаю, цель руководства в этом сезоне - вывести клуб в ФНЛ?
Как же противно смотреть на нынешний Локомотив… Как хочется так, как было при Семине… Эх, Палыч, мы все про***ли.
ballak144
ballak144
сегодня в 17:31, ред.
смешная рпл((
протон
протон
сегодня в 17:24
В детской спортивной школе все знают, что пенальти надо всегда бить на СИЛУ.
протон
протон
сегодня в 17:24
тренерский штаб на выход.
протон
протон
сегодня в 17:23
У Камано удар никакущий, зачем вообще он бил. Почему не Миранчук!?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:22
Похоже победили Кукуляки - Кукуяны !
Пенальти на 92-й минуте это верх 56изма !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:13
Очень жаль
1viking17
1viking17
сегодня в 17:12
Обидное упущение победы
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:11
Хоть так.
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