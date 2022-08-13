Дубль Жезуса помог «Арсеналу» обыграть «Лестер»

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сегодня, 18:56

«Арсенал» обыграл «Лестер» (4:2) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. На 35-й минуте Жезус оформил дубль.

На 53-й минуте защитник «канониров» Вильям Салиба отправил мяч в свои ворота. На 55-й минуте Гранит Джака снова удвоил преимущество «Арсенала». На 74-й минуте полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон забил второй гол «Лестера», однако 76-й минуте форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли установил окончательный счёт в игре — 4:2.