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Дубль Жезуса помог «Арсеналу» обыграть «Лестер»

сегодня, 18:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Лестер» (4:2) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. На 35-й минуте Жезус оформил дубль.

На 53-й минуте защитник «канониров» Вильям Салиба отправил мяч в свои ворота. На 55-й минуте Гранит Джака снова удвоил преимущество «Арсенала». На 74-й минуте полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон забил второй гол «Лестера», однако 76-й минуте форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли установил окончательный счёт в игре — 4:2.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 19:46
Все по делу .
azkan
azkan
сегодня в 19:36, ред.
Со справедливой победой пушкарей! Хороши и солидно смотрелись.
Удачливый Жузус! С рикошетом и пасом от Варди прямо в голову перед пустыми воротами. А так свои 100% ые моменты не реализовал. Мартинелли был хорош.
И судья начудил с пенальти на Варди. Или ставь или желтую за симуляцию.
Не поставил и желтую не дал))
А так Арсенал как опытный профессиональный боксер, сразу отвечал ударом на удар)
Пионеры уже выросли. Молодцы!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 19:31
Победа есть победа!
DXTK
DXTK
сегодня в 19:27
Да не Арсенал на столько хорош, сколько плох Лестер, вот продали Шмейхеля и каждый матч минимум двуху вынимают, думаю Роджерса могу и уволить, команда с ним уже не прогрессирует от слова совсем второй сезон подряд.

PS Доминатор вернулся ах-ах-ах)))))))
Foxes
Foxes
сегодня в 19:27
Жаль что проиграли.
Тристан
Тристан
сегодня в 19:26
Всех пушкарей с победой. Нынешний Арсенал мне напомнил команду молодых Сеска, Ван Перси, Насри, Адебайера, опорник был чудный Абу Василики Диаби, кошка крадущаяся, жаль травмы его преследовали.. Клиши, Санья..хорошую молодежь собрал Артета, еще бы вместо Джаки Тилеманса взял бы, сказка была бы..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:23
Ааа, беспредел! Наши, видимо, хорошую игру показали, а я тут в пути( Придётся смотреть обзор. Такое начало сезона куда лучше!
протон
протон
сегодня в 19:10
Хороши канониры, с победой!
хороший матч на скоростях, смотрелся на одном дыхании. Артета собрал неплохую команду, в тройке должны быть
Если так и будут продолжать, то с канонирами придётся считаться всем топам без исключения. Конечно для борьбы за титул ещё сыроваты, но за зону лч должны бороться, нынешний сезон обещает быть жарким
666roza777
666roza777 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:09
О боже, бро, ты почувствовал тоже, что и я. ))) Ахаха, крутяк!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:08
Вот так мы, болельщики Арсенала видем Жезуса))
666roza777
666roza777
сегодня в 19:07
Благодаря Жезусу я вспомнил детство, когда я полюбил футбол. Это было благодаря футболисту у меня на аватарке. Я уже и забыл это чувство. Спасибо Жезусу! Я как будто снова, как ребенок зарядился энергией и готов всех разорвать на футбольном поле во дворе.
Оле, оле! ))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 19:06
Маленький губастый нигга нашел свой клуб)
allemz
allemz
сегодня в 19:03
Coming soon..
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