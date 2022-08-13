Дубль Жезуса помог «Арсеналу» обыграть «Лестер»

«Арсенал» обыграл «Лестер» (4:2) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. На 35-й минуте Жезус оформил дубль.
На 53-й минуте защитник «канониров» Вильям Салиба отправил мяч в свои ворота. На 55-й минуте Гранит Джака снова удвоил преимущество «Арсенала». На 74-й минуте полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон забил второй гол «Лестера», однако 76-й минуте форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли установил окончательный счёт в игре — 4:2.
хороший матч на скоростях, смотрелся на одном дыхании. Артета собрал неплохую команду, в тройке должны быть
Если так и будут продолжать, то с канонирами придётся считаться всем топам без исключения. Конечно для борьбы за титул ещё сыроваты, но за зону лч должны бороться, нынешний сезон обещает быть жарким
хороший матч на скоростях, смотрелся на одном дыхании. Артета собрал неплохую команду, в тройке должны быть
Если так и будут продолжать, то с канонирами придётся считаться всем топам без исключения. Конечно для борьбы за титул ещё сыроваты, но за зону лч должны бороться, нынешний сезон обещает быть жарким
Удачливый Жузус! С рикошетом и пасом от Варди прямо в голову перед пустыми воротами. А так свои 100% ые моменты не реализовал. Мартинелли был хорош.
И судья начудил с пенальти на Варди. Или ставь или желтую за симуляцию.
Не поставил и желтую не дал))
А так Арсенал как опытный профессиональный боксер, сразу отвечал ударом на удар)
Пионеры уже выросли. Молодцы!
Удачливый Жузус! С рикошетом и пасом от Варди прямо в голову перед пустыми воротами. А так свои 100% ые моменты не реализовал. Мартинелли был хорош.
И судья начудил с пенальти на Варди. Или ставь или желтую за симуляцию.
Не поставил и желтую не дал))
А так Арсенал как опытный профессиональный боксер, сразу отвечал ударом на удар)
Пионеры уже выросли. Молодцы!