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«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»

сегодня, 18:55
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (4:0) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. На 31-й минуте Кевин Де Брюйне удвоил преимущество «горожан». На 37-й минуте Фил Фоден довёл счёт до разгромного, а на 79-й минуте полузащитник «Борнмута» Джефферсон Лерма отправил мяч в свои ворота.

Звёздный новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в этом матче отметился результативной передачей.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 19:21
а что тут обсуждать МС размазал новичка лиги, тем самым уже 6 очков есть. Понятно было Борнмуту тут ничего не светило, хорошо что больше голов не влетело.

pS Холанд пас отдал, а говорили что он как Левандовски создан только замыкать, Гвардиола может и обезьяну научить играть в пас, а тут игрока такого класса, и с таким потенциалом. норвежец в очередном матче отметился результативным действием.
протон
протон
сегодня в 19:11
С победой МС.
Elliada
Elliada
сегодня в 19:00
Я угадал счет. Сити набирает обороты. Так держать
Гость
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