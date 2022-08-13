«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»

1660406118

сегодня, 18:55

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (4:0) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. На 31-й минуте Кевин Де Брюйне удвоил преимущество «горожан». На 37-й минуте Фил Фоден довёл счёт до разгромного, а на 79-й минуте полузащитник «Борнмута» Джефферсон Лерма отправил мяч в свои ворота.

Звёздный новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в этом матче отметился результативной передачей.