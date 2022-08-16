В «Спартаке» сообщили, что клуб собирается разорвать контракт с Уруновым .

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб собирается разорвать контракт с полузащитником Остоном Уруновым.
Думаю, с Уруновым тоже будет расторжение контракта, как с Хендриксом и Педро Рошей. На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Сейчас он тренируется с молодёжной командой.
Обманули меня опять фанаты Спартака, так же как и в случае с Педро Рошей. Рошу не меньше чем за 150 обещались продать.
Обманули меня опять фанаты Спартака, так же как и в случае с Педро Рошей. Рошу не меньше чем за 150 обещались продать.
Российская пародия на контракт Кокорина с Фиорентиной.
P.S - В " Фиорентине " уже который год собираются разорвать контракт с Кокориным!))
Российская пародия на контракт Кокорина с Фиорентиной.
P.S - В " Фиорентине " уже который год собираются разорвать контракт с Кокориным!))