Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Спартаке» сообщили, что клуб собирается разорвать контракт с Уруновым

сегодня, 14:32

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб собирается разорвать контракт с полузащитником Остоном Уруновым.

Думаю, с Уруновым тоже будет расторжение контракта, как с Хендриксом и Педро Рошей. На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Сейчас он тренируется с молодёжной командой.

Все новости
Официально«Шальке» разорвал контракт с защитником Лоде
Сегодня, 14:58
ОфициальноПолузащитник Байно-Гиттенс продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд
Сегодня, 11:57 Фото
Слухи«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Тухелем
Сегодня, 10:33
СлухиПСЖ хочет продлить контракт с Месси
14 августа
Официально«Милан» продлил контракт с Томори
13 августа
Пике снизили зарплату. Он будет играть практически бесплатно за «Барселону»
13 августа
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:19
А когда то я слышал, что его продадут под сотню, а возможно даже больше.
Обманули меня опять фанаты Спартака, так же как и в случае с Педро Рошей. Рошу не меньше чем за 150 обещались продать.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:55
А по мне так вообще этого хитрого узбека и хозяина его башкира проучить. Пусть сидит все годы на лавке, да получает деньги, но за разрыв все равно придется что то платить же ему. А так карьеру он закончит точно, просидев два три года без игр, понадобится только разве Томи какой нибудь. Урок будет для остальных таких же "талантливых"!!!
tp8cgtr8xbgn
tp8cgtr8xbgn
сегодня в 14:51
а как же 50 млн болельщиков...
Ironigor
Ironigor ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 14:47
Да сейчас что-то вообще у них почти во всех матчах какие-то непонятные проблемы с этим . Раньше такого не было.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:46
Собирается и разорвал разные вещи.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:44, ред.
В «Спартаке» сообщили, что клуб собирается разорвать контракт с Уруновым .
Российская пародия на контракт Кокорина с Фиорентиной.

P.S - В " Фиорентине " уже который год собираются разорвать контракт с Кокориным!))
alexgurzan
alexgurzan ответ агент.Смит (раскрыть)
сегодня в 14:41
Это будут первые в истории встречи между этими командами.
агент.Смит
агент.Смит
сегодня в 14:36
Матч Будё-Глимт-Динамо Зб. Нет истории встреч.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
сегодня в 14:34
Матч Копенгаген - Трабзонспор. Нет истории встреч.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 