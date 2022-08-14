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ПСЖ хочет продлить контракт с Месси

сегодня, 00:11

ПСЖ намерен сохранить в своём составе нападающего Лионеля Месси.

Парижане рассчитывают продлить контракт с аргентинцем на ещё один сезон, в скором времени парижский клуб собирается начать переговоры о новой сделку.

Текущее соглашение Лео с ПСЖ действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:36
Месси действительно очень хорош. В форме. Если продолжит в том же духе, то забьет свыше 30 голов во всех турнирах. Потом он ЛИДЕР на поле, что даже защитники соперника впадают в ступор, когда он получает мяч (яркий пример гол а падении через себя в ворота Клермона).
Так, что наличие такого футболиста очень даже хорошо для команды, претендующей на победу в главном европейском турнире
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:29
Такого Месси любой бы сейчас подписал... Даже МЮ... На замену балласту...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:18
Денег много - пусть...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:13
Ну надо же
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:13
Это всё фэйк, смотреть будут по результату сезона, не нужен им очередной балласт, причем сверхдррогостоящий
Гость
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