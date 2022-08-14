ПСЖ хочет продлить контракт с Месси

ПСЖ намерен сохранить в своём составе нападающего Лионеля Месси.
Парижане рассчитывают продлить контракт с аргентинцем на ещё один сезон, в скором времени парижский клуб собирается начать переговоры о новой сделку.
Текущее соглашение Лео с ПСЖ действует до лета 2023 года.
Так, что наличие такого футболиста очень даже хорошо для команды, претендующей на победу в главном европейском турнире
Так, что наличие такого футболиста очень даже хорошо для команды, претендующей на победу в главном европейском турнире