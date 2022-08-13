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Пике снизили зарплату. Он будет играть практически бесплатно за «Барселону»

сегодня, 09:48

Защитник «Барселоны» Жерар Пике пошёл навстречу каталонскому клубу и снова согласился на значительное понижение зарплаты.

Зарплата Пике уменьшится настолько, что фактически он ничего не заработает в сезоне 22/23.

«Барселона» разгружает зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать новичков, на которых летом потратила 153 миллиона евро. На данный момент вне заявки остаётся только Жюль Кунде, который перешел из «Севильи».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:02
Много на этом не сэкономишь. Сущие копейки при затратах в сто пятьдесят миллионов.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:56
Надо Дзюбе предложить снижение зарплаты до нуля. Может кто то возьмет его .
Cympak-05
Cympak-05 ответ Nety (раскрыть)
сегодня в 10:52, ред.
В случаи Пике отказ значит отказ. И от части долга он отказался. Это и позволило регистрировать. Значит были все таки нарушения при подписании. С остальными да отсроченные платежи. И Буся согласен отказаться при условии что контракт продлят ещё на год
Nety
Nety
сегодня в 10:34
Понижение зарплаты в этом сезоне. Это же не значит что ему не заплатят, просто отстрочили платежи как в 2020
Bwag25493
Bwag25493
сегодня в 10:33
Ой не надо сопли пускать! У этого клоуна нет рекламных контрактов? Кого вы обмануть хотите?
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 10:33
Человек Пике.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 10:25
Уважуха Пике) 💪 на всё готов ради любимого клуба!
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:18
А если бы он не согласился на понижение, что было бы? От него могли избавиться. Кому он нужен? Уже несколько лет не топ уровень, возраст, травмы. К тому же это минус к репутации, а ведь у него цель стать президентом Барселоны.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:16
Не хочется алименты Шакире платить..
Elliada
Elliada
сегодня в 10:16
Пике просто так ничего не делает. Скорее всего, использует этот факт, когда будет баллотироваться на пост президента Барселоны
Van Vanovich
Van Vanovich ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:11
Наверно уже много заработал за столько лет в Барсе.) Зарплата большая была.
Loko57
Loko57
сегодня в 10:11
Истинный патриот)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:03
Пока Барсу не накажут, они не успокоятся.
протон
протон
сегодня в 09:50, ред.
Пике никогда не было претензий, его любовь к клубу настоящая.
Это Пике. Истинный Каталонец. Который и вправду любит клуб. Не шантажировал клуб постоянно как некоторые.,поднимайте зарплату или уйду. Браво Пике. Будущий президент Барсы
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:49
Хочеться играть.
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