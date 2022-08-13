Пике снизили зарплату. Он будет играть практически бесплатно за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике пошёл навстречу каталонскому клубу и снова согласился на значительное понижение зарплаты.
Зарплата Пике уменьшится настолько, что фактически он ничего не заработает в сезоне 22/23.
«Барселона» разгружает зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать новичков, на которых летом потратила 153 миллиона евро. На данный момент вне заявки остаётся только Жюль Кунде, который перешел из «Севильи».
Это Пике. Истинный Каталонец. Который и вправду любит клуб. Не шантажировал клуб постоянно как некоторые.,поднимайте зарплату или уйду. Браво Пике. Будущий президент Барсы
Это Пике. Истинный Каталонец. Который и вправду любит клуб. Не шантажировал клуб постоянно как некоторые.,поднимайте зарплату или уйду. Браво Пике. Будущий президент Барсы