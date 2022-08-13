Пике снизили зарплату. Он будет играть практически бесплатно за «Барселону»

1660373337

сегодня, 09:48

Защитник «Барселоны» пошёл навстречу каталонскому клубу и снова согласился на значительное понижение зарплаты.

Зарплата Пике уменьшится настолько, что фактически он ничего не заработает в сезоне 22/23.

«Барселона» разгружает зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать новичков, на которых летом потратила 153 миллиона евро. На данный момент вне заявки остаётся только Жюль Кунде, который перешел из «Севильи».