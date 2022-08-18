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Камоцци: «Дзюба будет хорош и в турецкой Суперлиге»

сегодня, 15:51

Франко Камоцци, экс-советник президента «Спартака» Леонида Федуна, рад, что Артёма Дзюба перейдет в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Артем Дзюба — очень полезный и качественный игрок. Думаю, он будет хорош и в турецкой Суперлиге. В «Адана Демирспор» Дзюба может стать ключевым игроком и звездой турецкого чемпионата, если команда будет играть в подходящий для Артема футбол.

Дзюба может быть таким же востребованным в Турции, как в России. Все зависит от него — как он пройдет адаптацию, как будет тренироваться и выкладываться на поле.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:01
Удачи Артёмке, пусть у него всё сложится на зло злопыхателям!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:52
Если все случится, то удачи Артему!
Гость
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