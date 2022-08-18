Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Циннбауэр: «Кубок России — это серьёзный турнир»

сегодня, 14:13

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отреагировал на жеребьёвку группового этапа Кубка России.

Нам попались сильные команды в группе Кубка России. Доволен, что первый соперник у нас серьёзный, это помогает сохранять концентрацию. Кубок — это серьёзный турнир. Нам надо идти шаг за шагом от этапа к этапу.

Никакой тренер не станет разграничивать Кубок и игры чемпионата по важности. Любой тренер или игрок хочет выиграть всё. Кубок – это отличная возможность выиграть трофей, дополнительные победы и мотивация. Сейчас у нас впереди игры чемпионата, на которых нужно сконцентрироваться. До Кубка ещё 2-3 недели. В преддверии его снова поднимем этот вопрос.

Все новости
Алдонин: «Посмотрим, как дальше медийные клубы проявят себя»
Сегодня, 13:42
Президент «Оренбурга» — о Кубке России: «Будем бороться!»
Сегодня, 12:13
Мостовой: «В грядущем дерби предпочтительнее выглядит „Спартак“»
Сегодня, 11:58
Тихонов: «Переход Промеса в „Севилью“ нельзя считать ошибкой»
Сегодня, 11:30
Колосков: «Много причин, почему у Бородюка не получилось в „Торпедо“»
Сегодня, 11:02
Бородюк: «Желаю „Торпедо“ удачи, развития и новых побед!»
Сегодня, 09:37
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:31
Почему этому типу забыли сказать что "Чемпионат России по футболу" - тоже серьёзный турнир..??
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:22
Всё очень даже серьёзно. Даже медиа команды включились в борьбу за кубок !))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:22
Сами футболисты его за турнир не считают!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 