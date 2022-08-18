Алдонин: «Посмотрим, как дальше медийные клубы проявят себя»

Экс-игрок ЦСКА прокомментировал победы «Амкала» и 2DROTS в Кубке России.

Здесь надо понимать, что за профессиональный клуб противостоял командам и вопрос, кто ещё там профессиональный. Я так понимаю, что «Амкал» уже не первый день существует – это команда и под их знамёна привлекаются не только любители, но и профессионалы. И действующие, и поигравшие, поэтому не нужно вешать ярлыки.