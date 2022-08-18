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Алдонин: «Посмотрим, как дальше медийные клубы проявят себя»

сегодня, 13:42

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победы «Амкала» и 2DROTS в Кубке России.

Здесь надо понимать, что за профессиональный клуб противостоял командам и вопрос, кто ещё там профессиональный. Я так понимаю, что «Амкал» уже не первый день существует – это команда и под их знамёна привлекаются не только любители, но и профессионалы. И действующие, и поигравшие, поэтому не нужно вешать ярлыки.

Я думаю, что это социальное явление – медийная лига, привлекающая очень большую аудиторию, поэтому я не стал бы недооценивать и сбрасывать со счетов эту историю и могу так же провести аналогию с клубами АПЛ, которые могут вылететь в Кубке от команды из пятого или четвёртого дивизиона. В этой ситуации я бы не стал говорить, что непрофессиональный клуб обыграл профессиональный. Если это вызывает такой ажиотаж и бурное обсуждение в обществе, то это уже хорошо, потому что всё, что популяризирует футбол, идёт в плюс. Да, можно говорить об уровне ФНЛ-2, но это ситуация, один матч. Посмотрим, как дальше медийные клубы будут двигаться по турнирной сетке.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:23
Далеко не пройдут, еще один круг максимум.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:17
Если это вызывает такой ажиотаж и бурное обсуждение в обществе, то это уже хорошо, потому что всё, что популяризирует футбол, идёт в плюс.
Какой ажиотаж вызывают такие матчи???
А бурное обсуждение в обществе, это навсегда есть хорошо. Пример тому рукоблудство Дзюбашки в прямом эфире . И это тоже бурное обсуждение. Но никак не повлияло на популяризацию футбола ⚽️ .
Лучше бы придумали Кубок Матч ТВ среди детско - юношеских команд и показывали бы его по Матч ТВ, вот это было бы точно повлияло на рекламу и развитие детского футбола в России. А не то что сейчас показывают по Матч ТВ. Выиграли какие-то непонятные команды, которых кроме десятка сотен людей никто незнал и не слышал. По одной игре сыграли и сейчас уже второй день только об этом и говорят по Матч ТВ, ещё и подключили специалистов от футбола, для разбора этих двух матчей. Такое ощущение что они выиграли открытый Кубок Америки!) Не тем занимаетесь на Матч ТВ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:00
Посмотрим, как дальше медийные клубы будут двигаться по турнирной сетке.


Подробне , - ...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:46
Да как они проявят себя , устроят шоу вот и всё.
Гость
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