Широков: «Дзюба же стремился в Европу, поздравим его с этим»

Экс-хавбек «Зенита» отреагировал на информацию о грядущем переходе в турецкий «Адана Демирспор».

Молодцы, что взяли Дзюбу. Можно поздравить с новой командой. Он же стремился в Европу, хотел себя там зарекомендовать. Я слышал, что он хотел в еврокубки, но их нет.

Посмотрим, как получится. Карьера Артёма идёт на спад. Наверное, там неплохо заплатили. 1,5 миллиона евро в год? Если у нас таких сумм не предлагали, а там дали, то почему нет? Можно съездить в Турцию — посмотреть, что там.

Наверное, он на связи с Ракициким и проконсультировался, насколько там хорошо или плохо. 1+1 — можно попробовать. Другое дело, что если там не получится, то у нас возьмут, но денег будет ещё меньше, чем в этом году.