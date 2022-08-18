Широков: «Дзюба же стремился в Европу, поздравим его с этим»

Экс-хавбек «Зенита» Роман Широков отреагировал на информацию о грядущем переходе Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
Молодцы, что взяли Дзюбу. Можно поздравить с новой командой. Он же стремился в Европу, хотел себя там зарекомендовать. Я слышал, что он хотел в еврокубки, но их нет.
Посмотрим, как получится. Карьера Артёма идёт на спад. Наверное, там неплохо заплатили. 1,5 миллиона евро в год? Если у нас таких сумм не предлагали, а там дали, то почему нет? Можно съездить в Турцию — посмотреть, что там.
Наверное, он на связи с Ракициким и проконсультировался, насколько там хорошо или плохо. 1+1 — можно попробовать. Другое дело, что если там не получится, то у нас возьмут, но денег будет ещё меньше, чем в этом году.
Да и Ракицкий поможет в адаптации. А поиграть за одну с команду с Марио Балотелли тоже интересно.
"Адана Демирспор" смотрится интересным проектом. Будет любопытно понаблюдать, удастся ли Дзюбе закрепиться в основном составе.
А мы можем пожелать только удачи ветерану в покорении Турецкого футбола.
Да и Ракицкий поможет в адаптации. А поиграть за одну с команду с Марио Балотелли тоже интересно.
"Адана Демирспор" смотрится интересным проектом. Будет любопытно понаблюдать, удастся ли Дзюбе закрепиться в основном составе.
А мы можем пожелать только удачи ветерану в покорении Турецкого футбола.