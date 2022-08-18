Черданцев: «Для РПЛ отъезд Дзюбы — потеря с медийной точки зрения»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что переход экс-нападающего «Зенита» в турецкий «Адана Демирспор» станет потерей для РПЛ в плане медийности.

Для него это, наверное, последний серьезный контракт. На высоком уровне ему осталось провести один‑два сезона. В сегодняшних обстоятельствах Турция становится привлекательным выбором для российских игроков. Незадолго до этого туда перебрался Магомед Оздоев. Не исключаю, что кто‑то еще может последовать их примеру из числа наших футболистов, решивших попробовать свои силы за рубежом. В денежном плане там могут быть неплохие предложения.