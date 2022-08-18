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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Мостовой — о Дзюбе: «В России оказался никому не пригоден»

сегодня, 16:24

Экс-капитан «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на возможный переход Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Рад за Артёма. В России оказался никому не пригоден. Мы не знаем причин. Может, сам не хотел. Неплохой для него вызов — в 34 в Турцию. Там довольно сложный чемпионат. Что тут сказать — молодец.

Допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы. Но если в Россию захочет приехать через год-два, то спокойно может играть и быть одним из лучших.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:37
Хотел бы - играл в РПЛ....
Прейскурант завышен - отсутствие предложений ожидаемо...
9 человек из 10 и не слышали о "Демирспоре"...

Логичней было бы снизить райдер и остаться в Лиге...в любой команде....
В 34 начинать путешествие ...в более конкурентной среде...без языка...без повышения и сохранения оклада...- не умно и не логично...

Удачи конечно...
Дзюба завсегда креатив, слухи...сплетни...массмедиа и пиар....
Успешного приключения !!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 17:11
Ну не знаю)...
2e28hwnzg6e7
2e28hwnzg6e7
сегодня в 17:06
А за рубежом ему будет не сладко
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:39
Царь, как обычно, не в курсе происходящего и финансовых претензий игрочишки)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:37, ред.
Но если в Россию захочет приехать через год-два, то спокойно может играть и быть одним из лучших.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1326152/dzyuba-artyom-adana-demirspor 18.08.2022

Отберите у царька микрофон))) Он болен((
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 16:30
Его ЗП и Спартак и Локо могут потянуть, просто запросы у него не по возрасту.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:25
Вот и такое бывает... хоть бы Турки взяли
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:25
Для России он сейчас просто очень дорогой. Его зарплату только Зенит потянуть может.
Гость
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