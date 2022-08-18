Мостовой — о Дзюбе: «В России оказался никому не пригоден»

Экс-капитан «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на возможный переход Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».
Рад за Артёма. В России оказался никому не пригоден. Мы не знаем причин. Может, сам не хотел. Неплохой для него вызов — в 34 в Турцию. Там довольно сложный чемпионат. Что тут сказать — молодец.
Допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы. Но если в Россию захочет приехать через год-два, то спокойно может играть и быть одним из лучших.
Прейскурант завышен - отсутствие предложений ожидаемо...
9 человек из 10 и не слышали о "Демирспоре"...
Логичней было бы снизить райдер и остаться в Лиге...в любой команде....
В 34 начинать путешествие ...в более конкурентной среде...без языка...без повышения и сохранения оклада...- не умно и не логично...
Удачи конечно...
Дзюба завсегда креатив, слухи...сплетни...массмедиа и пиар....
Успешного приключения !!!!!!!!!!!
Прейскурант завышен - отсутствие предложений ожидаемо...
9 человек из 10 и не слышали о "Демирспоре"...
Логичней было бы снизить райдер и остаться в Лиге...в любой команде....
В 34 начинать путешествие ...в более конкурентной среде...без языка...без повышения и сохранения оклада...- не умно и не логично...
Удачи конечно...
Дзюба завсегда креатив, слухи...сплетни...массмедиа и пиар....
Успешного приключения !!!!!!!!!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1326152/dzyuba-artyom-adana-demirspor 18.08.2022
Отберите у царька микрофон))) Он болен((
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1326152/dzyuba-artyom-adana-demirspor 18.08.2022
Отберите у царька микрофон))) Он болен((