Мостовой — о Дзюбе: «В России оказался никому не пригоден»

Экс-капитан «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на возможный переход в «Адана Демирспор».

Рад за Артёма. В России оказался никому не пригоден. Мы не знаем причин. Может, сам не хотел. Неплохой для него вызов — в 34 в Турцию. Там довольно сложный чемпионат. Что тут сказать — молодец.

Допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы. Но если в Россию захочет приехать через год-два, то спокойно может играть и быть одним из лучших.