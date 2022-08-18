Канчельскис: «Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в чемпионат Турции.
Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи, и будем следить, как он там себя проявит.
Может ли «Демирспор» стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать всё. Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась.
Если они захотели подписать Дзюбу, значит, руководители прекрасно понимают, на что они идут, и он им нужен. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будем за него переживать.
Дзюбе то что до тяжести...
В 34 уехать в поисках тяжести - это не про него...
Дзюбе то что до тяжести...
В 34 уехать в поисках тяжести - это не про него...