Канчельскис: «Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал возможный переход бывшего нападающего «Зенита» в чемпионат Турции.

Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи, и будем следить, как он там себя проявит.

Может ли «Демирспор» стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать всё. Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась.

Если они захотели подписать Дзюбу, значит, руководители прекрасно понимают, на что они идут, и он им нужен. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будем за него переживать.