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Канчельскис: «Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть»

сегодня, 17:49

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в чемпионат Турции.

Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи, и будем следить, как он там себя проявит.

Может ли «Демирспор» стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать всё. Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась.

Если они захотели подписать Дзюбу, значит, руководители прекрасно понимают, на что они идут, и он им нужен. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будем за него переживать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:58
Андрей опять юморит...
Дзюбе то что до тяжести...
В 34 уехать в поисках тяжести - это не про него...
Гость
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