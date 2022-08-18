Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Лепёхин: «Дзюба – очень раскрученный футболист, делающий результат на поле»

сегодня, 19:58

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о грядущем переходе российского нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор» из чемпионата Турции.

Думаю, что это хороший вариант для Артема. Турецкая лига достаточно приличная, не хуже российской, это уж точно. Дзюба из тех людей, которые не будут хвататься за первое попавшееся предложение. Он выбирал то, что ему действительно подойдет. Вероятно, его и в России многие клубы хотели подписать.

Дзюба – очень раскрученный российский футболист с набором качеств, которые позволяют делать результат на поле, если Артема правильно использовать. Не думаю, что он выбрал деньги, ему важен еще и уровень турнира. Если, допустим, он сыграет 20 игр и забьет 10 голов, то это будет хорошим достижением.

Там играет Ракицкий? Тоже могло повлиять, да… Чтобы было с кем пообщаться в команде и не быть одному.

Все новости
Мирзоян: «„Динамо“ постарается взять реванш у „Спартака“»
Сегодня, 20:05
Канчельскис: «Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть»
Сегодня, 17:49
Мостовой — о Дзюбе: «В России оказался никому не пригоден»
Сегодня, 16:24
Камоцци: «Дзюба будет хорош и в турецкой Суперлиге»
Сегодня, 15:51
Широков: «Дзюба же стремился в Европу, поздравим его с этим»
Сегодня, 15:17
Сёмин: «Дзюба подойдёт турецкому чемпионату»
Сегодня, 14:38
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:23
Мне очень интересно будет посмотреть на Дзюбу в турецком чемпионате. В любом случае пожелаю ему только Удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 