Лепёхин: «Дзюба – очень раскрученный футболист, делающий результат на поле»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о грядущем переходе российского нападающего в «Адана Демирспор» из чемпионата Турции.

Думаю, что это хороший вариант для Артема. Турецкая лига достаточно приличная, не хуже российской, это уж точно. Дзюба из тех людей, которые не будут хвататься за первое попавшееся предложение. Он выбирал то, что ему действительно подойдет. Вероятно, его и в России многие клубы хотели подписать.

Дзюба – очень раскрученный российский футболист с набором качеств, которые позволяют делать результат на поле, если Артема правильно использовать. Не думаю, что он выбрал деньги, ему важен еще и уровень турнира. Если, допустим, он сыграет 20 игр и забьет 10 голов, то это будет хорошим достижением.

Там играет Ракицкий? Тоже могло повлиять, да… Чтобы было с кем пообщаться в команде и не быть одному.