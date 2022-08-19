Агбонлахор: «Роналду — тухлое яйцо в раздевалке МЮ»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор, проведший за команду 391 матч и забивший 86 голов, высказался о пребывании Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Я чувствую, что он может быть тухлым яйцом в раздевалке МЮ . Там много молодых игроков, с которыми Роналду, вероятно, не разговаривает. Видел сообщения о том, что он сидит один. Он и Фернандеш, наверное, сидят там и беседуют по-португальски, игнорируя остальных. Представляю, что там у них в раздевалке – думаю, всё очень ядовито. Избавьтесь от Роналду, пригласите в клуб молодых талантов.