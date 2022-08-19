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Агбонлахор: «Роналду — тухлое яйцо в раздевалке МЮ»

сегодня, 10:02

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор, проведший за команду 391 матч и забивший 86 голов, высказался о пребывании Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Я чувствую, что он может быть тухлым яйцом в раздевалке МЮ. Там много молодых игроков, с которыми Роналду, вероятно, не разговаривает. Видел сообщения о том, что он сидит один. Он и Фернандеш, наверное, сидят там и беседуют по-португальски, игнорируя остальных. Представляю, что там у них в раздевалке – думаю, всё очень ядовито. Избавьтесь от Роналду, пригласите в клуб молодых талантов.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:18, ред.
МЮ и 🐓... стоят друг друга... "Великий"" переход в прошлом году оказался в очередной раз тем, о чем многие предупреждали... Никто не хочет учиться на ошибках... Гордыня мешает... В том числе и почитателям 🐓... Они тоже друг друга стоят... Поэтому теперь - ваш день четверг.. Это если он не сбежит... Здесь многие хотят, чтобы он сбежал... Особенно туда, куда он сам себе выберет и сам решит... Хе-хе... Только решалка, видать, уже засохла... Но пытаться будет... 100%...
galem72
galem72
сегодня в 10:16
Верно рассуждает Агбоша. Раздевалка токсична до предела.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:07
Так думали и когда он 3 ЛЧ выигрывал с Реалом
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:04
Так многие думают
Гость
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