Радимов рассказал, кто повлиял на переход Дзюбы в «Адану Демирспор».

Главный тренер «Зенита-2» высказался о переходе нападающего в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Без совета Ракицкого не обошлось появление Дзюбы в этой команде. У них очень хорошие отношения были. Я бы не удивился, если бы третьим игроком в этой команде оказался Магомед Оздоев, потому что они хорошо общались, провели славное время в составе «Зенита».