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Радимов рассказал, кто повлиял на переход Дзюбы в «Адану Демирспор»

сегодня, 11:58

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Без совета Ракицкого не обошлось появление Дзюбы в этой команде. У них очень хорошие отношения были. Я бы не удивился, если бы третьим игроком в этой команде оказался Магомед Оздоев, потому что они хорошо общались, провели славное время в составе «Зенита».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:20
Радимов рассказал, кто повлиял на переход Дзюбы в «Адану Демирспор».
Я думаю что кто вчера смотрел по Матч ТВ интервью Радимова по этому поводу, могут смело сказать, что Радимову просто был задан вопрос , - а мог ли Ракицкий повлиять на переход Дзюбы в Адана Демиспор . И это было всего навсего предположение Радимова , что он вполне мог дать свой совет руководству клуба по переходу Дзюбы в данный клуб. Они за Дзюбой следили ещё до перехода Ракицкого в Адана Демиспор. А со слухами связанными с уходом Балотелли из клуба, тема Дзюбы возникла сама собой. Команда играет в одного чистого нападающего, и как раз фигура Дзюбы была одной из самых привлекательных . Ну а Ракицкий скорее всего конечно сделал своё дело, разрекламировав товарища Дзюбу с кем много лет провёл в Зените. Что очень даже естественно, и Дзюде хорошо и Ракицкому не скучно.
Ну вот как-то так. Конечно же пожелаем им Удачи и по больше радовать своих болельщиков. Всем Добра !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:11
Влад типа всё знает
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:59
Этот плохого не посоветует
Гость
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