Кварацхелия и Миранчук могут покорить Серию А. Ударно начали сезон в новых командах, вышли в старте

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сегодня, 10:04

Но говорить о предстоящих успехах рано.

В минувшие выходные стартовал новый сезон итальянской Серии А. Для Алексея Миранчука все-таки осуществилась аренда в «Торино», а Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Наполи». Оба отлично сыграли в первом туре и помогли своим командам победить. Разбираем их дебюты и говорим о целях, которые могут стоять перед ними.

У Миранчука гол и травма

Иван Юрич с ходу решил поставить Алексея в стартовый состав. Шаг вполне логичный – многие отмечают схожесть идей хорвата с принципами игры «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Не пришлось даже привыкать к новой схеме и позиции, россиянин вышел справа под нападающим в расстановке 3-4-2-1 (там же играл в предыдущей команде).

Чувствовалось, что игроки только вышли из отпуска – при набранном темпе часто происходили обрезы, борьба за мяч и неточные удары по воротам. Миранчук в этой ситуации действовал уверенно, помогал выводить партнеров по команде на удар. На 21-й минуте именно благодаря передаче российского полузащитника в касание в левом углу штрафной у Кароля Линетти было свободное пространство и время – итальянец пробил сильно выше ворот. Чуть позднее Алексей быстро отреагировал на забегание Намени Радонича в финальную треть и отдал ему на ход, пока было свободное пространство.

При этом получал Миранчук мяч не так часто. Даже за 45 минут игрового времени 16 касаний – совсем мало. Меньше только у Сегре (12), Лаззаро (10) и Илкхана (4) – никто из них не провел на поле и 30-ти минут. Но даже так Алексей успел отдать 3 ключевые передачи – это лучший показатель в матче с «Монцей». Чаще всего Алексею отдавали мяч для продвижения через правый фланг в центральной трети, дважды он получал пас в штрафной соперника – уже этого ему хватило для гола. На 42-й минуте хавбек быстро включился в эпизод, получил на ход и легким касанием отправил мяч мимо вратаря в ворота.

Пока Мирначук получает не так много моментов, но качественно работает даже с тем минимумом, что у него есть. Если он начнет играть регулярно, это качество позволит сделать качественный рывок в полезных действиях. Футболист вполне мог отличиться еще, но Юрич заменил его в перерыве. По словам агента, Алексей почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра правой ноги. Медосмотр назначен на понедельник. С тем футболом, который Миранчук показал в первом туре, очень хочется, чтобы речь шла о спазме, а не о травме.

Кварацхелия – гол + пас и замена во втором тайме

У Хвичи было больше времени, чтобы показать себя. В расстановке 4-3-3 Лучано Спалетти доверил грузину позицию левого вингера, которая является для него основной. В атакующих действиях неаполитанцев Кварацхелия удивительно быстро начал играть довольно важную роль. Дважды он на индивидуальном мастерстве освобождал себе пространство и бил по воротам

Гол полузащитник забил с подачи с правого фланга, вовремя сместившись в центр – так «Наполи» сравнял счет в матче. Позднее Кварацхелия успел отдать результативный пас на Петра Зельиньско – благодаря быстрой атаке и его передачи в касание перед поляком не оказалось никого, кроме вратаря. Этот гол, к слову, стал победным.

По тому, что Хвича показал в первом матче за «Наполи», волноваться за его перспективы не приходится – хавбек быстро вписался в игровую модель неаполитанцев, а Спалетти решил дать свободу грузину. На это указывает то, насколько часто Кварацхелия шел в дриблинг (8 раз).

Наставник «Наполи» отметил, что это не потолок грузинского полузащитника, и заодно объяснил причины его замены:

Квара хорошо прочувствовал игру, он может играть намного лучше, чем сегодня. Он немного пострадал от персональной опеки соперника, а игрок вроде него должен быть хорош в борьбе. К тому моменту, как я снял его с игры, у него были некоторые проблемы с мышцами – таково напряжение первого матча в футболке «Наполи».

У Хвичи и Миранчука разные ситуации

Обоим предстоит доказать свою состоятельность на европейском уровне. Но если грузинский футболист только пришел в итальянский чемпионат, то у Алексея есть не очень приятный опыт работы в «Аталанте». После двух лет с Джан Пьеро Гасперини россиянину предстоит сначала доказать, что он может играть в основе другой команды, затем попробовать вернуться в стан бергамасков (если «Торино» не воспользуется опцией выкупа) и заслужить место в старте уже там. И лишь после этого у него получится претендовать на ведущие роли в команде.

Путь Миранчука более тернистый, у Хвичи на первых порах все получается легче – есть игровое время и доверие тренера, первые успехи.

Да и итальянские журналисты в отношении Алексея настроены более скептично – хоть и говорят о возможности начать влиять на результат в «Торино»:

Миранчук не стал ключевой фигурой в «Аталанте», но может стать таким в «Торино»… Признаюсь, по 45 минутам в «Торино» Алексей не показался мне исполнителем, сильно отличающимся от того, что мы видели в «Аталанте». И сам по себе гол не меняет моего общего впечатления: Миранчуку по-прежнему следует прибавлять в спортивной злости и не выпадать из ритма на приличные по времени отрезки.