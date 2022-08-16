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Кокорин требует 3,6 миллиона за расторжение контракта с «Фиорентиной»

сегодня, 18:27

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин готов покинуть клуб, но только лишь при условии, что ему выплатят 3.6 миллионов евро, которые он должен получить по условиям действующего контракта.

Российского игрока не пугает перспектива провести без футбола сезон, так как «Фиорентина» не внесла его в заявку. Он покинет клуб только если получит 3.6 миллиона евро, на меньшую сумму не согласен. «Фиорентина» же не хочет платить такую большую сумму и всё ещё надеется, что удастся договориться с игроком и он покинет клуб свободным агентом.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 19:41
Фиорентина поступает морально.
Olegon111
Olegon111
сегодня в 19:39
А просто его 3 послать какие 3.6 млн он же бревно
cska59
cska59
сегодня в 19:29
Ох и жучара,молодец.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:22
С зеком договариваться - время терять .
ABir
ABir
сегодня в 19:19
Молодец! Так им за санкции! Это до конца жизни ничего не делать, на даче жить, с братанами встречаться в свое удовольствие.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:17
Красава!!!!!!!!!!!!!!!....больше и добавить нечего...:)
протон
протон
сегодня в 19:12
Требуй по больше Кокоша, ты заслужил своей игрой!
David Young
David Young ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 19:11
Тот в "героическом" разгроме которого он однажды участвовал.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 19:10
Не найдет, а купит)...
David Young
David Young ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 19:10
Александра Кокорина, конечно.
zooveterinar
zooveterinar ответ 008Maximus (раскрыть)
сегодня в 19:09
Да какой на 66 Ростов!!
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 19:08, ред.
Тут только так вставить фиалкам и УЕФА условия, если Кокорин уходит с России снимают бан на выступления в еврокубках, тогда может и как-то уйдет Кокорин, а так он будет сидеть до конца контракта.

Как его Фиорентина купила, как её развели - просто чудо какое-то, так развести итальянцев.
zooveterinar
zooveterinar ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:08
Итальянцев,или,нашего славного парня?!!
008Maximus
008Maximus
сегодня в 19:06
В Ростов или Нижний приедет
valt134
valt134
сегодня в 19:03
И Кокорин и Фиорентина «стоят» друг друга. Саша не хочет играть, но получить деньги по контракту, а «Фиалки» не хотят платить опять же по контракту.
STVA 1
STVA 1 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 19:02
Я думаю ему и не надо!
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:01
Почему же!Он с табуреткой стоял когда контракт подписывали? Отдай положенное и он покинет их! Он же не виноват что их развели как лохов! Как у них там говорят: ничего личного!
LOpp
LOpp
сегодня в 18:52
Я думаю после Фиорентины Кокорин уже команду себе не найдет
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 18:51
Что там Гарри Невилл и всякие ван дер варты не вопят, что Фиорентина поступает аморально, пытаясь расторгнуть контракт с игроком? «Защитнички» засунули языки видать поглубже
Gahi
Gahi
сегодня в 18:48
Александр Кокорин сказал, что сегодня резко проснулся и подумал, что я проспал игру, открыл глаза - успокоился: Я в игре!
qd8ax8twszmc
qd8ax8twszmc
сегодня в 18:46
Наглый кокоша!!!!
t2k
t2k
сегодня в 18:42
Вот хоть убейте..,а какой вообще был смысл покупать! Тюремщика, лодыря?!?! Они же за него заплатили..и контракт ещё дали сладкий.. я ваще фигею. Коко и мама
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 18:38
Контракт есть контракт. Правильно делает Кокорин
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:33
3, 6 ляма делим на 250 000, получаем 14 кутежей в Монте Карло.
David Young
David Young
сегодня в 18:30
Наглости нет предела.
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