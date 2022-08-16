Кокорин требует 3,6 миллиона за расторжение контракта с «Фиорентиной»

1660663656

сегодня, 18:27

Нападающий «Фиорентины» готов покинуть клуб, но только лишь при условии, что ему выплатят 3.6 миллионов евро, которые он должен получить по условиям действующего контракта.

Российского игрока не пугает перспектива провести без футбола сезон, так как «Фиорентина» не внесла его в заявку. Он покинет клуб только если получит 3.6 миллиона евро, на меньшую сумму не согласен. «Фиорентина» же не хочет платить такую большую сумму и всё ещё надеется, что удастся договориться с игроком и он покинет клуб свободным агентом.