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Стало известно, на какое время выбыл из-за травмы Алексей Миранчук

сегодня, 19:23

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выбыл из-за травмы, в результате чего пропустит до трех недель.

Миранчук получил повреждение во время дебютного матча за «Торино», в котором он отметился забитым мячом.

«У Алексея растяжение связок из-за того, что во время игры он неаккуратно потянулся за мячом. Срок его восстановления 2-3 недели. Пока игрок полностью не восстановится, на поле не выйдет», — сказал агент игрока Валерио Джуффрида.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:43
Очень жаль.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:41
Очень жаль - первая игра, первая гол и сразу же первая травма! Ну не даёт хрустальность Миранчука ему проявлять себя на все 100%. А после 3-х недель надо ещё форму набирать и в состав будет место отвоёвывать. Надеемся всё сложится для него не так болезненно. Удачи Алексею!
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 19:39
Эх, а ведь неплохо начиналось всё…
протон
протон
сегодня в 19:36
Как ни крути, а перешедшие из нашего "Премьера" в крепкие клубы россияне не выдерживают стайерскую бойню. Тот же Головин при всей его даровитости - довольно хрустальный игрок, подверженный спадам и травмам. Миранчук, при всех его технарских данных - тоже хилый персонаж, не способный рубиться весь сезон на одном дыхании.
А кричали - фигня, будет готов к следующему матчу!.. Месяц мимо. За это время Юрич состав наиграет. Без Алексея.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Borussia Mönchengladbach (раскрыть)
сегодня в 19:35
За это время кто нибудь займет место и придется с нуля начинать. Жаль
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 19:27
Три недели очень много!
Гость
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