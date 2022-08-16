Стало известно, на какое время выбыл из-за травмы Алексей Миранчук

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выбыл из-за травмы, в результате чего пропустит до трех недель.
Миранчук получил повреждение во время дебютного матча за «Торино», в котором он отметился забитым мячом.
«У Алексея растяжение связок из-за того, что во время игры он неаккуратно потянулся за мячом. Срок его восстановления 2-3 недели. Пока игрок полностью не восстановится, на поле не выйдет», — сказал агент игрока Валерио Джуффрида.
А кричали - фигня, будет готов к следующему матчу!.. Месяц мимо. За это время Юрич состав наиграет. Без Алексея.
А кричали - фигня, будет готов к следующему матчу!.. Месяц мимо. За это время Юрич состав наиграет. Без Алексея.