Стало известно, на какое время выбыл из-за травмы Алексей Миранчук

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сегодня, 19:23

Полузащитник «Торино» выбыл из-за травмы, в результате чего пропустит до трех недель.

Миранчук получил повреждение во время дебютного матча за «Торино», в котором он отметился забитым мячом.

«У Алексея растяжение связок из-за того, что во время игры он неаккуратно потянулся за мячом. Срок его восстановления 2-3 недели. Пока игрок полностью не восстановится, на поле не выйдет», — сказал агент игрока Валерио Джуффрида.