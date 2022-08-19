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Данни: «С Дзюбой „Адана Демирспор“ точно будет забивать много голов»

сегодня, 08:32

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни прокомментировал переход экс-одноклубника Артема Дзюбы в «Адана Демирспор». Соглашение Дзюбы с турецким клубом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

Я очень рад за Дзюбу, уже поговорил с ним и передал свои поздравления. Артем — потрясающий футболист, уверен, он принесет много побед новому клубу и вместе с командой добьется успехов. С Дзюбой «Адана Демирспор» точно будет забивать много голов! Желаю Артему больших побед и крепко обнимаю его.

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32united
32united
сегодня в 08:48
Желаем Артему удачи в новом чемпионате! И надеемся, что авансы Данни Артем сможет таки воплотить на футбольных полях Турции.
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