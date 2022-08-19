Данни: «С Дзюбой „Адана Демирспор“ точно будет забивать много голов»

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сегодня, 08:32

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии прокомментировал переход экс-одноклубника в «Адана Демирспор». Соглашение Дзюбы с турецким клубом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.