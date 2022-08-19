Данни: «С Дзюбой „Адана Демирспор“ точно будет забивать много голов»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни прокомментировал переход экс-одноклубника Артема Дзюбы в «Адана Демирспор». Соглашение Дзюбы с турецким клубом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.
Я очень рад за Дзюбу, уже поговорил с ним и передал свои поздравления. Артем — потрясающий футболист, уверен, он принесет много побед новому клубу и вместе с командой добьется успехов. С Дзюбой «Адана Демирспор» точно будет забивать много голов! Желаю Артему больших побед и крепко обнимаю его.