Ломбертс: «Дзюба здорово выступал в России, сможет и в Турции»

Экс-защитник «Зенита» поделился мнением о переходе бывшего нападающего «сине-бело-голубых» в «Адана Демирспор».

Ранее не знал про этот клуб ничего. Не могу многого сказать по этому поводу, поскольку сейчас я сосредоточен на работе в качестве ассистента главного тренера «Гента», поэтому не могу регулярно следить за российским или турецким футболом. Желаю ему успехов, он здорово выступал в России, сможет и в Турции. Думаю, что чемпионат России сильнее турецкого.

Я действительно не слышал об этом клубе ранее. Турция — довольно большая страна. Там есть много клубов с окончание на «спор», как «Антальяспор», «Коньяспор» и «Трабзонспор», много других. Извините, я не могу сказать что-то о клубе. Вы сказали, что там играет Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий, но я сфокусирован на своей работе, у меня нет времени следить за чемпионатом Турции.