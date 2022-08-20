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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Ломбертс: «Дзюба здорово выступал в России, сможет и в Турции»

сегодня, 10:55

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о переходе бывшего нападающего «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

Ранее не знал про этот клуб ничего. Не могу многого сказать по этому поводу, поскольку сейчас я сосредоточен на работе в качестве ассистента главного тренера «Гента», поэтому не могу регулярно следить за российским или турецким футболом. Желаю ему успехов, он здорово выступал в России, сможет и в Турции. Думаю, что чемпионат России сильнее турецкого.

Я действительно не слышал об этом клубе ранее. Турция — довольно большая страна. Там есть много клубов с окончание на «спор», как «Антальяспор», «Коньяспор» и «Трабзонспор», много других. Извините, я не могу сказать что-то о клубе. Вы сказали, что там играет Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий, но я сфокусирован на своей работе, у меня нет времени следить за чемпионатом Турции.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:01
Посмотрим на что он способен за пределами России.
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